Flugzeug-Passagier stirbt – doch wo ist die Leiche?

Ein Flugzeug-Passagier ist während eines Fluges von Istanbul nach San Francisco am 13. Juli verstorben – und nun ist unklar, wo sich die Leiche befindet.

Laut dem Luftfahrtblog "Aviation A2Z" erlitt der Passagier während des Fluges einen schweren medizinischen Notfall und verstarb an Bord. Zunächst plante die Crew eine Notlandung in Keflavík (Island), entschied sich dann aber, den Flug in Richtung Nordamerika fortzusetzen, da nach dem Tod keine akute Dringlichkeit mehr bestanden hätte, berichtet die "New York Post". Schließlich sei das Flugzeug am Flughafen Chicago O’Hare, einem großen internationalen Drehkreuz mit entsprechender medizinischer Ausstattung, gelandet.

In Chicago sei, laut dem Medienbericht, der Leichnam aus dem Flugzeug gebracht worden. Zuständig wäre ab diesem Zeitpunkt das Büro des Gerichtsmediziners von Cook County gewesen. Doch laut der Sprecherin Natalia Derevyanny gäbe es dort keinen Eintrag über eine solche Leiche, noch sei ein entsprechender Fall bekannt.

Wo ist der Leichnam?

Ein Manager der betreffenden Airline bestätigte laut "New York Post" zwar die Zwischenlandung in Chicago und gab an, die sterblichen Überreste seien später per anderem Flug nach San Francisco transportiert worden – nähere Angaben machte er jedoch nicht. Der aktuelle Verbleib des Leichnams ist unbekannt.

Das US-Gesundheitsamt (CDC) berichtet, dass medizinische Notfälle etwa auf jedem 600. Flug auftreten, Todesfälle dabei jedoch sehr selten sind. Meist handelt es sich um Herz-Kreislauf-Vorfälle.

Ähnlicher Vorfall ereignete sich im März

Ein vergleichbarer Vorfall ereignete sich im März: Eine 67-jährige Frau erlitt auf einem Flug von Spanien nach England einen Herzstillstand und verstarb trotz Wiederbelebungsversuchen an Bord.

Der aktuelle Fall bleibt mysteriös – besonders, da nicht nachvollziehbar ist, wo sich der Leichnam nun befindet.