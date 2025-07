Live im TV: Israel-Bombe schlägt im Damaskus ein

Ein israelischer Luftangriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus für dramatische Szenen gesorgt – und war live im Fernsehen zu sehen.

Während einer laufenden TV-Sendung schlug im Hintergrund eine Rakete ein, die Explosion war deutlich zu hören, der Boden bebte. Die Moderatorin, sichtlich geschockt, brach die Sendung ab und flüchtete aus dem Studio.

Wie syrische Staatsmedien berichten, zielten die Angriffe auf militärische Einrichtungen rund um Damaskus. Die syrische Luftabwehr sei laut offiziellen Angaben aktiviert worden, dennoch wurden mehrere Ziele getroffen. Unabhängige Bestätigungen über die Schäden oder mögliche Opfer gibt es bislang nicht.

Israel hat sich zu dem Angriff nicht offiziell geäußert. In der Vergangenheit hatte die israelische Armee jedoch immer wieder Angriffe auf Ziele in Syrien geflogen, um nach eigenen Angaben Waffentransporte an die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz zu verhindern.