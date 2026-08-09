1:1 - Salzburgs WAC-Fluch geht weiter

Salzburg kann auch im vierten Spiel in Folge gegen den WAC nicht gewinnen. In Wolfsberg retten die Bullen nach Rückstand noch ein 1:1-Unentschieden.

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Red Bull Salzburg hat im vierten Pflichtspiel unter Trainer Danny Röhl erstmals nicht gewinnen können. Der ehemalige Serienmeister musste sich am Sonntag in der 2. Runde der Fußball-Bundesliga beim WAC trotz eines Chancenplus mit einem 1:1 begnügen. Nach dem Führungstreffer der Wolfsberger durch Giacomo Vrioni (67.) gelang Yorbe Vertessen (79.) vor 5.351 Zuschauern in der Lavanttal-Arena nur der Ausgleich. Beide Teams sind weiter ungeschlagen und halten bei vier Punkten.

Die Salzburger sind in Wolfsberg nun schon vier Spiele sieglos, immerhin konnte nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einmal Zählbares mitgenommen werden. Das Selbstvertrauen konnte vor dem Rückspiel beim Pafos FC am Donnerstag (19.00 Uhr) im Drittrunden-Rückspiel der Europa-League-Qualifikation in Limassol aber nicht wirklich gesteigert werden. Die Röhl-Truppe verteidigt dort eine 1:0-Führung aus dem Hinspiel am vergangenen Donnerstag.

Gewaltige Rotation bei Gästen

Salzburg-Trainer Danny Röhl rotierte gewaltig. Mit Tormann Christian Zawieschitzky, Kapitän Nikolas Veratschnig und Kevin Boma waren nur drei Akteure in der Startelf, die auch gegen Pafos begonnen hatten. Ganz freiwillig geschah das in der Fülle nicht. Mit Enrique Aguilar, Edmund Baidoo, Soumaila Diabate und Gaoussou Diakite gab es gleich vier zusätzliche verletzungsbedingte Ausfälle. Bei den Wolfsbergern gab es nach dem Auftakt-3:0 gegen die Wiener Austria für Trainer Thomas Silberberger keinen Grund, Änderungen vorzunehmen.

Beinahe wäre den Gastgebern ein Traumstart gelungen, Aaron Sky Schwarz zielte aber nach einem Eckball aus guter Position vorbei (9.). Mehr vom Spiel hatten ganz klar die "Bullen", bei den wenigen Topchancen war aber WAC-Tormann Nikolas Polster nicht zu überwinden. Dieser hielt Schüsse von Ligadebütant Aboubacar Camara (20.) und Haris Tabakovic (22.), der beinahe von einem Fehl-Querpass von Fabian Wohlmuth profitiert hätte. Aufseiten der Kärntner fand noch Donis Avdijaj eine Kopfballchance vor (42.).

WAC-Führung aus Nichts

Nach Wiederbeginn nahm der Druck der vom Ex-WAC-Spieler Nikolas Veratschnig als Kapitän angeführten Salzburger zu. Polster vereitelte einen Heber-Versuch von Karim Konate (48.), Schuss von Frans Krätzig (53.) und war auch bei einem weiteren Konate-Abschluss am Anfang einer Doppelchance am Posten (59.). Zwei Minuten später reklamierten die Gäste nach einem Zweikampf von Cheick Diabate mit Tabakovic im Strafraum vergeblich Elfmeter, nach längerem VAR-Studium gab es diesen nicht.

Der WAC wankte, stellte aber den Spielverlauf auf den Kopf. Nach Vorarbeit von Wohlmuth zog Vrioni von knapp außerhalb des Strafraums ab und hatte Glück, dass Zawieschitzky den Ball unter seinem Körper durchrutschen ließ. Es war der dritte Saisontreffer des Albaners. An der Charakteristik der Partie änderte sich nichts. Salzburg gab den Ton an, Tabakovic vergab eine weitere Möglichkeit (71.). Der erst in der 68. Minute eingewechselte Vertessen machte seine Sache besser. Der Stürmer staubte aus kürzester Distanz ab, nachdem Boma am langen Eck eine Krätzig-Freistoßflanke ideal in die Mitte befördert hatte. Danach entwickelte sich ein hitziges Finish mit vielen Gelben Karten auf WAC-Seite, Treffer fiel keiner mehr.