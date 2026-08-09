2:1 - Super-Joker rettet Rapid-Sieg in Ried

Rapid bleibt auch im zweiten Spiel ungeschlagen. Die Hütteldorfer erkämpfen gegen Ried einen hart umkämpften 2:1-Sieg.

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Der SK Rapid sichert sich am 2. Spieltag der Bundesliga drei hart erarbeitete Punkte im Innviertel: Dank eines späten Treffers von Joker Haidara setzen sich die Hütteldorfer mit 2:1 bei der SV Ried durch, nachdem Ex-Rapidler Stefan Schwab die Hausherren zuvor zwischenzeitlich zurück ins Spiel gebracht hatte.

Rapid erwischte den perfekten Auftakt: In der 8. Spielminute landete eine abgefälschte Bolla-Flanke im Rückraum bei Jannes Horn, der den Ball zum 1:0-Führungstreffer im langen Eck versenkte. In der Folge begegneten die Innviertler den Gästen mit extrem hohem Pressing und forderten Rapid-Keeper Niklas Hedl im Spielaufbau mehrfach heraus. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde es hektisch: Zunächst rettete Hedl im Eins-gegen-Eins stark gegen Evan Eghosa (41.), ehe Stefan Schwab auf der Gegenseite das Leder spektakulär an die Unterkante der Querlatte nagelte.

Wirbel: Kommt Ried-Sportboss zum SCR?

Für den Aufreger der Halbzeitpause sorgte Rapid-Geschäftsführer Markus Katzer am Sky-Mikrofon: Er wollte keine Verhandlungen mit Wolfgang Fiala bestätigen. Allerdings: Rieds aktueller Sportdirektor soll als künftiger Technischer Direktor nach Hütteldorf wechseln.

Gleich nach Wiederanpfiff vergab Ercan Kara eine Großchance auf das 2:0 für Rapid (46.). Ried blieb drückend und belohnte sich in der 74. Minute: Nach Flanke von Ex-Hütteldorfer Ante Bajic stieg ausgerechnet Ex-Rapidler Stefan Schwab am höchsten und köpfte zum umjubelten 1:1-Ausgleich ein.

Super-Joker Haidara sticht schon wieder

Die Freude der Heimischen hielt jedoch nicht lange. Nur wenig später patzte Ried-Verteidiger Malicsek als letzter Mann bei der Ballannahme gravierend: Der frisch eingewechselte Haidara schaltete am schnellsten, spritzte dazwischen und vollendete eiskalt über die Innenstange zum 2:1-Endstand. Rapid feierte damit im 6. Saisonspiel (Conference League-Qualifikation, ÖFB-Cup & Bundesliga) den sechsten Sieg.