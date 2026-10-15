19 Verletzte: Kleinbus vor Eurotunnel von Güterzug erfasst

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll ein Güterzug einen zuvor umgekippten Kleinbus erfasst haben. Nach dem Unfall befinden sich fünf Verletzte in kritischem Zustand.

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Bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem Zug im französischen Eingangsbereich des Eurotunnels zwischen Frankreich und Großbritannien sind am Donnerstagabend 19 Menschen verletzt worden. Wie die Präfektur des nordfranzösischen Départements Pas-de-Calais mitteilte, prallte der Bus gegen den Zug. Unter den Verletzten seien der Busfahrer und 18 Fahrgäste. Fünf der Verletzten seien zunächst als medizinische Notfälle eingestuft worden, erklärte die Präfektur.

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Diese Einstufung werde aber voraussichtlich herabgesetzt. Keiner der Verletzten schwebe in Lebensgefahr.

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