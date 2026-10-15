oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Zum ersten Mal

Eulen-Familie begeistert New York

OR
von
Eine Schleiereule sitzt auf einem Zaun vor einem unscharfen Holzhintergrund.
© X/BirdCentralPark
Eine Schleiereulen-Familie hat sich auf den Dächern New Yorks ein Zuhause eingerichtet und begeistert damit die Millionenmetropole.
OE24 auf Google bevorzugen

Nachbarn und Vogelfans erspähten die Tiere auf dem Dach eines Wasserturms auf einem Wohnhaus nahe des Central Parks in Manhattan. Tierschützern zufolge ist es das erste dokumentierte Mal in der modernen Geschichte der Stadt, dass Schleiereulen mitten in Manhattan nisten. Schleiereulen haben eine herzförmige weiße Färbung im Gesicht.

Auch interessant

Duo sperrt Bewohner in Keller und flieht mit geladenen Schusswaffen

Berlin und Paris wollen das Verbrenner-Verbot lockern

Harry Kane sagt Ja zu neuem Bayern-Deal!

Sie sind nachtaktiv und ernähren sich beispielsweise von Mäusen und kleinen Vögeln. Es gibt sie in vielen Teilen der Welt, vielerorts sind sie aber selten geworden. Die Millionenmetropole New York gilt eigentlich als Betonmoloch - trotzdem finden dort immer wieder auch seltene Tiere ein Zuhause und werden dann oft begeistert gefeiert.

In den vergangenen Jahren waren das beispielsweise eine Mandarinente und eine weitere Eule namens "Barry" im Central Park sowie ein Truthahn namens "Astoria" an der Südspitze Manhattans. Zum Social-Media-Star wurde vor wenigen Jahren auch der Uhu "Flaco", der aus dem Zoo im Central Park entkam.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

USA: Ex-Footballer wird Innenminister

Die Grünen: Start in den Wahlkampf

Eulen-Familie begeistert New York

Touristen-Hotspot weitet Eintrittsgebühr für Tagesbesucher aus

Wacker setzt Streiter vor die Tür

Hitzfeld packt aus: Burn-out, Psychiater, Antidepressiva

Venedig aus Lego: Das kostet das neue Set

Die 58 schlimmsten Frisuren aller Zeiten

Eine Nacht in Rom: Hoteliers wollen DAS verbieten

DAS sind die größten Gefahren für die Menschheit