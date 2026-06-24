2:1 - Schweiz zittert sich gegen Kanada zum Gruppensieg

Der große Kampf um Tabellenplatz 1 in Gruppe B hat einen Sieger! WM-Routinier Schweiz ließ Kanada im direkten Duell keine Chance - 2:1. Der 20-jährige Johan Manzambi war schon wie gegen Bosnien der Held seiner Nation, diesmal mit Tor und Vorlage.

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Die Gastgeber aus dem hohen Norden spielten bisher eine sehr gute WM, mit viel Tempo und Energie, wie man es von Jesse Marsch gewohnt ist. Doch an diesem dritten Spieltag fanden sie von Beginn an ihren Meister in der Nati. Das Team von Murat Yakin bestimmte von Beginn an das Geschehen und kam auch wesentlich gefährlicher vor das Tor. In der 12. Minute brannte es erstmals lichterloh, aber der Abschluss von Breel Embolo wurde ebenso geblockt wie der Nachschuss von Johan Manzambi.

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Aber wie so oft, brachte die Trinkpause auch diesmal einen Umschwung. Kurz danach hatten die Kanadier ihren ersten, ungefährlichen Abschluss (33.). Ali Ahmeds Chance war da schon gefährlicher, doch Gregor Kobel hatte keine Probleme zu parieren (40.).

Jungspund Manzambi erneut der Nati-Held

Aus dem Kabinengang kamen die Schweizer aber wie aus der Pistole geschossen. Keine Minute gespielt, da knallte es: Manzambi wurde gut in die Tiefe geschickt, seine Flanke verpassten in der Mitte Freund und Feind, doch am langen Eck wartete Rubén Vargas und versenkte via der Stange (46.). Nur zehn Minuten später wurde der Vorlagengeber dann selbst zum Vollstrecker. Diesmal machte Embolo den hohen Ball fest und legte cool auf Manzambi ab. Der 20-Jährige feuerte mit mehr Wucht als Präzision, Crépeau ließ ihn aber unter sich durchflutschen (56.).

Schweiz gegen Kanada 1 / 7 © EPA © EPA © GEPA pictures

In der letzten halben Stunde wollten es die Kanadier dann wissen. Ins Glück führte eine traumhafte Annahme aus der Luft von Nathan Saliba, sein zweiter Kontakt suchte den Sekunden davor eingewechselten Promise David, der volley zum 1:2 einnetzte (77.)

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Bitter ist es für die Canucks auch deshalb, weil es nun bereits am Sonntag (21 Uhr vs. 2. Gruppe B) in LA weitergeht, statt erst am Freitag (5 Uhr vs. einen Dritten) in Vancouver.