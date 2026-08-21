oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Polizei ermittelt

200 Gartenzwerge aus Privatgarten gestohlen

Zwergsammlung
© Privat
34 Jahre lang sammelte eine Frau Gartenzwerge, die ihr ihre Familie zu jedem Anlass geschenkt hat. Diebe haben es jetzt darauf abgesehen.
OE24 auf Google bevorzugen

Soll das ein Riesen-Scherz sein? In Mösendorf in Vöcklamarkt (Bez. Vöcklabruck) sind in den vergangenen Tagen immer wieder Gartenzwerge und Tierfiguren aus einem Privatgarten gestohlen worden. Die Besitzerfamilie hat orf.at rund 200 verschwundene Figuren gemeldet. Die Enkelin Madlein Wiespointer hat auf Facebook einen Zeugenaufruf mit Fotos der aufgestellten Wildkamera und diesen Worten gepostet: "Wer kennt diese Diebe? Die haben meiner Oma in letzter Zeit jede Menge Gartenzwerge aus dem Garten gestohlen. Heute Nacht waren sie um 1.28 Uhr zum dritten mal da. Fotos habe ich der Polizei weiter geleitet." Auf den Fotos kann man junge Frauen und Männer erkennen.

Auch interessant

Polit-Prominenz stürmt Neustifter Kirtag

Toni Kroos" merkwürdiger Ballon-d'Or-Favorit

NOGA: Riesen-VIP-Ansturm bei Wien-Premiere

Nicht ersetzbar

Für die Familie gehe es nicht nur um den materiellen Schaden. Viele der gestohlenen Figuren haben einen persönlichen Erinnerungswert, weil sie Geschenke zu besonderen Anlässen gewesen seien. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

10. Doppeltitel für Melzer

Endlich: Lugner hat Opernballgast gefunden

Maismania: Nachts ins Mais-Labyrinth

GTA V: Skandal wegen Vergewaltigungen

Briefe an die, die wir vermissen

Wiener DJ startet coole Spendenaktion nach Strache-Klage

Untreue-Prozess gegen zurückgetretenen Linzer Stadtchef geht weiter

Mehr Licht für Angstraum Volksgarten

200 Gartenzwerge aus Privatgarten gestohlen

Wirbel: Ärzte durften sich Impfstoff aussuchen