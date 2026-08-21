200 Gartenzwerge aus Privatgarten gestohlen

34 Jahre lang sammelte eine Frau Gartenzwerge, die ihr ihre Familie zu jedem Anlass geschenkt hat. Diebe haben es jetzt darauf abgesehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Soll das ein Riesen-Scherz sein? In Mösendorf in Vöcklamarkt (Bez. Vöcklabruck) sind in den vergangenen Tagen immer wieder Gartenzwerge und Tierfiguren aus einem Privatgarten gestohlen worden. Die Besitzerfamilie hat orf.at rund 200 verschwundene Figuren gemeldet. Die Enkelin Madlein Wiespointer hat auf Facebook einen Zeugenaufruf mit Fotos der aufgestellten Wildkamera und diesen Worten gepostet: "Wer kennt diese Diebe? Die haben meiner Oma in letzter Zeit jede Menge Gartenzwerge aus dem Garten gestohlen. Heute Nacht waren sie um 1.28 Uhr zum dritten mal da. Fotos habe ich der Polizei weiter geleitet." Auf den Fotos kann man junge Frauen und Männer erkennen.

Nicht ersetzbar

Für die Familie gehe es nicht nur um den materiellen Schaden. Viele der gestohlenen Figuren haben einen persönlichen Erinnerungswert, weil sie Geschenke zu besonderen Anlässen gewesen seien. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen