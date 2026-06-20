37 Grad! Hitze grillt uns am Weekend

Eine extreme Hitzewelle rollt durch Österreich ++ Wo es am heißesten wird

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Gluthitze. Eine Hitzewelle aus dem Süden Europas von Spanien aus kommend zieht über Österreich. Am Samstag steigert sich die Hitze weiter auf bis zu 37 Grad. Laut den ORF-Meteorlogen werden in Wien und im Weinviertel Spitzenwerte bis zu 37 Grad erreicht. Auch auf den Bergen wird es außergewöhnlich warm, zu Mittag werden in 2.000 Metern Höhe um 17 Grad gemessen.

© Getty Images/iStockphoto

Gewitter ab Nachmittag im Westen

Abkühlung. Bis Mittag bleibt es bei viel Sonnenschein fast im ganzen Land trocken. Während es im Osten extrem heiß bleibt, sind für den Westen Gewitter ab Samstagnachmittag angesagt. Davon sind vor allem das Tiroler Unterland, Osttirol, Kärnten, die Obersteiermark sowie das Mühlund Waldviertel betroffen. In der Nähe dieser Gewitter kann der Wind zudem böig auffrischen.

Die Glut-Hitze in Wien hält weiter an

Osten. Auch am Sonntag bleibt es bei 27 bis 35 Grad schwül, wobei das Weinviertel, Wien und das Nordburgenland die höchsten Werte verzeichnen. Im Tagesverlauf entstehen landesweit einzelne, teils kräftige Regenschauer und Gewitter.

Neue Woche startet mit 35 Grad

Dauerhitze. Dieses Muster setzt sich auch am Montag fort: Nach einem trockenen Vormittag drohen am Nachmittag und Abend vom Hügel- und Bergland ausgehend erneut Unwetter bei 27 bis 34 Grad. Am Dienstag sorgt viel Sonnenschein bei 28 bis 35 Grad für teils drückende Schwüle, während Schauer am ehesten auf die Alpen beschränkt bleiben.

Bei der Hitzewelle über Österreich ist vor allem der Osten betroffen. Expertentipps (unten) helfen, die glühend heißen Tage zu überstehen.