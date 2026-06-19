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Schock-Prognose

Muren, Sturzfluten, Hagel: Jetzt kommen Mega-Unwetter

Unwetter-Vorwarnung
© UBIMET/ICON-D2
Die Hitzewelle hat Österreich fest im Griff, doch die hochsommerlichen Temperaturen bringen auch Gefahren mit sich. Wetter-Experten warnen vor heftigen Unwettern, Starkregen und Hagel.
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Der Samstag startet im ganzen Land strahlend sonnig, oft sind laut Wetterdienst GeoSphere Austria kaum Wolken am Himmel zu sehen. Die Temperaturen klettern dabei rasant in die Höhe und erreichen Tageshöchstwerte zwischen 30 und 36 Grad, wobei es im Osten am wärmsten wird. Laut "wetter.orf.at" sind sogar bis zu 37 Grad möglich: "Besonders heiß wird es dabei in Wien und im Weinviertel. Außerdem ist es teilweise schwül."

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Warnung vor heftigen Gewittern

Mit der großen Hitze bleiben jedoch auch Wärmegewitter nicht aus. Die Facebook-Seite "wetterlounge" berichtet in einer Vorwarnung, dass sich bereits am Samstag vor Mittag erste kräftigere Gewitter über den Bergen entwickeln können. Am späteren Vormittag und Nachmittag werden die Quellwolken mächtiger. Die Unwetter arbeiten sich im Tagesverlauf in Richtung Süden und Südosten vor. Nur vereinzelt gewittrig wird es in Vorarlberg und im Burgenland. In der labil geschichteten Luft bilden sich am Nachmittag und Abend laut GeoSphere Austria lokale, teils kräftige Gewitter mit Regen und punktuellem Hagel.

Gefahren durch Regen und Sturm

Die Wetterexperten warnen eindringlich vor den möglichen Auswirkungen. Durch große Regenmengen in kurzer Zeit kann es zu lokalen Überflutungen kommen, auch Keller und Straßen können laut Warnung unter Wasser stehen.

Zudem besteht besonders in den Bergen ein hohes Risiko für Sturzfluten, Muren und Steinschläge, da sich die Gewitter dort oft länger halten. Aufgrund von Sturmböen können Äste abbrechen, Gegenstände herumgewirbelt werden und vereinzelt sogar Bäume umfallen.

Karte von Österreich mit gelben und grünen Flächen als Gewitter-Warnungen für Samstag.
Karte von Österreich mit gelben Flächen als Gewitter-Warnungen für Samstag. © GeoSphere Austria

Gefahr von Hagel am Sonntag

Auch am Sonntag setzt sich das hochsommerliche Wetter mit Frühtemperaturen von 13 bis 21 Grad und Höchstwerten von 30 bis 35 Grad zunächst fort. Der Vormittag verläuft laut GeoSphere Austria oft strahlend sonnig und wolkenlos. Spätestens zu Mittag schießen jedoch erneut Quellwolken in die Höhe, wodurch die Schauer- und Gewitterneigung steigt.

Video zum Thema

Österreich Ächzt unter einer Hitzewelle

© oe24

Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt im Süden und Südosten, wo es kräftig regnen kann und örtlich Hagel nicht ausgeschlossen ist. Meist trocken bleibt es voraussichtlich lediglich in Vorarlberg sowie lokal an der Alpennordseite.

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