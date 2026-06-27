64 Teams! USA bewirbt sich gleich für nächste XXL-WM

Die WM in den USA, Kanada und Mexiko ist noch nicht einmal zu Ende, und es gibt bereits Pläne für das nächste XXL-Turnier im Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit noch mehr Teams.

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Die Fußball-WM 2026 bricht unzählige Rekorde. Bereits am Donnerstag gab es einen neuen Zuschauerrekord bei Endrunden, dabei war die Gruppenphase noch nicht einmal zu Ende.

Dennoch treibt die FIFA ihre Pläne voran, das Turnier noch größer und gigantischer zu machen. So sollen ab der WM 2030 in Spanien, Portugal und Marokko sogar schon 64 Nationen anlässlich des 100-jährigen WM-Jubiläums teilnehmen.

Doch damit nicht genug, denn ein heuriges Veranstalterland ist scheinbar auf den Geschmack gekommen. Denn Andrew Giuliani, der geschäftsführende Direktor der WM-Arbeitsgruppe im Weißen Haus, schickt die USA als Gastgeberland für 2038 ins Rennen.

"Kein besseres Land als Gastgeber"

"Lasst uns das Turnier am 19. Juli abschließen, bevor wir uns für 2038 bewerben", lässt er die Idee anklingen. Auch Frankreich soll sich für die Austragung beworben haben.

"Es gibt kein Land, das besser als Gastgeber für eine Weltmeisterschaft aufgestellt ist als die Vereinigten Staaten, und ich glaube, das sehen wir auch in den sozialen Medien", sagte Giuliani weiter.