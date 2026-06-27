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Kurioser Zwischenfall

Kroatien-Fans crashen Hochzeit in Philadelphia

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Frau im kroatischen Fan-Outfit formt ein Herz mit den Händen im Fußballstadion.
© Getty Images
Die kroatischen Schlachtenbummler sind weltweit bekannt. Vor ihrem Showdown gegen Ghana in der Nacht auf Samstag in Philadelphia machte auch eine Hochzeitsgesellschaft damit Erfahrung.
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Die kroatischen Fans machen schon einen Tag vor ihrem entscheidenden Gruppenspiel gegen Ghana am Samstag (ab 23 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) den Austragungsort Philadelphia unsicher.

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Angeführt von Edel-Fan und Ex-Miss Ivana Knoll ziehen die Schlachtenbummler durch die Straßen und stimmen sich schon auf das Schicksalsspiel in der Heimstätte der Eagles ein.

Dabei wurde vor nichts und niemandem Halt gemacht. So kam es zu dem kuriosen Zwischenfall, dass der Fan-Marsch durch die größte Stadt des Bundesstaates Pennsylvania an einer Hochzeit vorbeikam.

Fans crashen Hochzeit

Ausgerechnet als das frisch getraute Paar die traditionellen Hochzeitsfotos machen wollte, damit dieser besondere Moment nie in Vergessenheit gerät.

Das wird nun auf keinen Fall passieren, denn die Anhänger crashten das Foto-Shooting und feierten friedlich, aber ausgelassen mit dem glücklichen Paar.

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