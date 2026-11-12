Am 16. November: Hundertjähriger Kalender sagt Frost voraus

Während jahrhundertealte Wetterregeln für Mitte November einen massiven Kälteeinbruch ankündigen, sagen moderne Prognosen genau das Gegenteil voraus. Statt klirrender Kälte und Bodenfrost dominiert in Mitteleuropa eine milde Westwetterlage mit zweistelligen Plusgraden.

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Der berühmte Hundertjährige Kalender gibt für den 16. November dieses Jahres eine deutliche meteorologische Warnung heraus: Laut der historischen Aufzeichnung soll an diesem Stichtag starker Frost einfallen. Traditionell signalisiert dieser Eintrag den Beginn einer deutlich kälteren Witterungsphase, begleitet von markantem Bodenfrost und dichtem Raureif in den frühen Morgenstunden. Wer sich jedoch auf die jahrhundertealte Überlieferung verlässt, erlebt im Jahr 2026 eine handfeste Überraschung.

Die aktuellen Berechnungen moderner Wetterstationen und des Deutschen Wetterdienstes zeichnen ein gänzlich anderes Bild für Mitteleuropa und die Niederungen:

Milde Temperaturen statt Kältewelle: Am vorhergesagten Frost-Tag klettern die Höchstwerte tagsüber auf bis zu 13 Grad.

Am vorhergesagten Frost-Tag klettern die Höchstwerte tagsüber auf bis zu 13 Grad. Keine Frostgefahr in den Nächten: Auch nach Sonnenuntergang bleibt es vielerorts komplett frostfrei.

Auch nach Sonnenuntergang bleibt es vielerorts komplett frostfrei. Westwetterlage setzt sich durch: Eine unbeständige, feucht-milde Luftströmung bestimmt das Wettergeschehen und blockiert arktische Kaltluftmassen.

Eine unbeständige, feucht-milde Luftströmung bestimmt das Wettergeschehen und blockiert arktische Kaltluftmassen. Früher Frost bereits im Oktober: Kurioserweise trat der erste Frost abseits der alpinen Höhenlagen heuer schon deutlich früher auf – lokal registrierten Messstationen im Süden und Osten bereits Mitte Oktober Minusgrade.

Herbst-Prognosen im Kalender: Regen, Wind und trübe Tage

Ein detaillierter Blick auf die weiteren Herbstvorhersagen des Hundertjährigen Kalenders für das Jahr 2026 offenbart noch mehr gravierende Abweichungen von den realen Messdaten. Die historische Schrift beschreibt den Herbstverlauf als extrem wechselhaft und von wiederkehrenden Schlechtwetterfronten geprägt:

Oktober-Verlauf: Der Monat sollte laut den Aufzeichnungen bereits mit Regen starten und um die Monatsmitte außergewöhnlich große Niederschlagsmengen bringen, unterbrochen von nur ganz wenigen sonnigen Tagen.

Der Monat sollte laut den Aufzeichnungen bereits mit Regen starten und um die Monatsmitte außergewöhnlich große Niederschlagsmengen bringen, unterbrochen von nur ganz wenigen sonnigen Tagen. Turbulenter November: Neben der verfehlten Frostwarnung für den 16. November wurde der Monat als außerordentlich windig eingestuft, begleitet von ergiebigem Dauerregen bereits in der ersten Woche.

Neben der verfehlten Frostwarnung für den 16. November wurde der Monat als außerordentlich windig eingestuft, begleitet von ergiebigem Dauerregen bereits in der ersten Woche. Trübes Monatsende: Für das Finale des Monats verheißt die Überlieferung anhaltenden Niederschlag sowie eine dauerhaft graue und trübe Wetterphase ohne Sonnenstunden.

Schnee-Fahrplan für Dezember: Wann kommt der echte Winter?

Besondere Aufmerksamkeit widmet der historische Text dem Übergang in den meteorologischen Winter. Für den kommenden Dezember benennt das Regelwerk sogar ganz konkrete Stichtage für den ersten massiven Wintereinbruch:

Bereits am 1. Dezember soll laut der Aufzeichnung viel Schnee auf das nasse Erdreich fallen, wobei es laut dem Wortlaut des Textes förmlich "zuzuwinteren" beginnt. Nur wenige Tage später, am 5. Dezember, prophezeit die Überlieferung eine erneute schwere Schneedecke mit großen Neuschneemengen. Direkt im Anschluss, ab dem 7. Dezember, soll dann eine extrem kalte Phase mit Dauerfrost einsetzen.

Meteorologen verweisen bei solchen Vergleichen auf die klare Überlegenheit computergestützter Satelliten- und Radarsysteme. Während die antiken Aufzeichnungen als historisches Kulturgut spannend zu lesen sind, beruhen reale Vorhersagen auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Erdatmosphäre. Der echte Wintereinbruch mit Dauerfrost lässt im mitteleuropäischen Flachland somit weiter auf sich warten.