Kaltfront bringt jede Menge Regen und Schnee nach Österreich

Regen und dichte Wolken werden laut Prognose der Geosphere Austria ab Freitag über Österreich ziehen. Auch mit Schnee muss gerechnet werden.

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Auch mit Schnee muss gerechnet werden. In der kommenden Woche sinken die Temperaturen und werden vor allem in der Früh teils deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen, hieß es am Donnerstag von den Experten.

Am Freitag fällt die Schneefallgrenze von Nordwesten allmählich auf Lagen zwischen 1.800 und 800 Meter Seehöhe. Bis zum Mittag klingt der Niederschlag aber im ganzen Land ab und es beginnt gleichzeitig aus Nordwesten aufzulockern. Die Sonne zeigt sich und es ist zum Teil sogar wolkenlos. Am längsten nass bleibt es in Kärnten und in der südlichen Steiermark. Der Wind weht laut Prognose meist schwach bis mäßig, im Nordosten auch lebhaft bis stark. In der Früh werden minus eins bis plus sieben Grad erwartet, untertags dann fünf bis elf Grad.

© Getty Images/iStockphoto

Sonniges Wochenende

Strahlend sonnig startet der Samstag in weiten Teilen Österreichs. Frühnebel ist nur in wenigen Tälern und Senken zu erwarten und löst sich auch rasch wieder auf. Danach scheint die Sonne bis zum Abend im ganzen Land ungestört und das meist ohne Wolken. Der Wind bleibt nur schwach wahrnehmbar, aber es wird noch kälter. Die Frühtemperaturen liegen bei minus sechs bis plus vier Grad und steigern sich auf vier bis zehn Grad.

Über den Niederungen und Becken des Nordens, Ostens und Südostens sind am Sonntag einige Boden- und Hochnebelfelder vorhanden, die sich meist bis gegen Mittag auflösen. Nur entlang der Donau sowie in Teilen des Waldviertels können diese deutlich zäher sein und teils ganztägig liegenbleiben. Abseits der Nebelzonen überwiegt der Sonnenschein, nur harmlose und hoch liegende Wolkenfelder sind bemerkbar. Der Wind weht großteils schwach. Das Thermometer zeigt beim Aufstehen zwischen minus acht und plus drei Grad an und steigt je nach Nebel, Sonne und Föhn auf ein bis 13 Grad.

Viele Wolken und Regen in der neuen Woche

Die neue Woche startet im Westen von der Früh weg wolkenverhangen und bald setzt auch Regen ein. Im Laufe des Nachmittags klingen die Niederschläge laut Geosphere Austria wieder ab und die Sonne kommt zum Vorschein. Im restlichen Österreich gibt es vorerst über den Niederungen und Becken einige Boden- und Hochnebelfelder. Ab Mittag werden die Wolken dichter und allmählich setzt von Südwesten her Regen ein. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.300 und 2.200 Metern. Der Wind weht großteils - außer im äußersten Osten und Südosten - weiter schwach bis mäßig. Die Tiefsttemperaturen betragen minus drei bis plus sechs Grad, die Tageshöchsttemperaturen fünf bis 12 Grad.

Am Dienstag ziehen in der Westhälfte des Landes schon in der Früh hohe Schleierwolken, später auch dichtere Wolkenfelder, auf. Im Osten ist es zwar neblig, aber zunächst auch noch sonnig. Im Tagesverlauf trüben aber immer mehr Wolken das Gebiet. Erste Regentropfen sind im Westen voraussichtlich erst am Abend zu erwarten. Der Wind weht entlang des Alpenhauptkamms und im Nordosten Österreichs mäßig bis lebhaft aus Südost bis Süd. Die Frühtemperaturen werden auf minus eins bis sechs Grad prognostiziert, die Tageshöchsttemperaturen auf sechs bis zwölf Grad.