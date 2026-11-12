Wintereinbruch - erste Passstraße gesperrt

Die Timmelsjoch-Hochalpenstraße ist seit Donnerstag für den gesamten Verkehr gesperrt.

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Damit beginnt die jährliche Winterpause auf einer der höchstgelegenen Passstraßen der Alpen. Die Verbindung zwischen dem Ötztal in Tirol und dem Passeiertal in Südtirol bleibt voraussichtlich bis ins Frühjahr 2027 geschlossen.

Noch bis einschließlich Mittwoch konnten Autofahrer und Motorradfahrer die Strecke passieren. Nun ist an der Mautstation in Obergurgl vorerst Schluss. Grund für die Sperre sind die winterlichen Bedingungen in der hochalpinen Region. Das Timmelsjoch liegt auf bis zu 2509 Metern Seehöhe und zählt damit zu den höchsten befahrbaren Übergängen zwischen Nord- und Südtirol.

Öffnung erst wieder im Frühling

Eine ganzjährige Öffnung ist aufgrund der Höhenlage und der damit verbundenen Wetter- und Schneeverhältnisse nicht möglich. Bereits vor der Wintersperre hatte die Timmelsjoch Hochalpenstraßen AG auf die schwierigen Bedingungen hingewiesen und die notwendige Winterausrüstung betont.

Wann die Straße im kommenden Jahr wieder freigegeben wird, steht derzeit noch nicht fest. Entscheidend sind die Schneelage und die Witterung im Frühling. Erst wenn die Verhältnisse eine sichere Befahrung zulassen, kann die Verbindung zwischen Tirol und Südtirol wieder geöffnet werden.