oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wichtige Verbindung

Wintereinbruch - erste Passstraße gesperrt

Online Redaktion
von
Eine kurvige Alpenstraße verläuft zwischen hohen Schneewänden am Timmelsjoch.
© Getty Images/iStockphoto
Die Timmelsjoch-Hochalpenstraße ist seit Donnerstag für den gesamten Verkehr gesperrt.
OE24 auf Google bevorzugen

Damit beginnt die jährliche Winterpause auf einer der höchstgelegenen Passstraßen der Alpen. Die Verbindung zwischen dem Ötztal in Tirol und dem Passeiertal in Südtirol bleibt voraussichtlich bis ins Frühjahr 2027 geschlossen.

Auch interessant

Darum ist es im Herbst oft so nebelig

Traditioneller Krampuslauf kurzfristig abgesagt

Bis auf 600 Meter: Kaltfront bringt 30 Zentimeter Schnee

Noch bis einschließlich Mittwoch konnten Autofahrer und Motorradfahrer die Strecke passieren. Nun ist an der Mautstation in Obergurgl vorerst Schluss. Grund für die Sperre sind die winterlichen Bedingungen in der hochalpinen Region. Das Timmelsjoch liegt auf bis zu 2509 Metern Seehöhe und zählt damit zu den höchsten befahrbaren Übergängen zwischen Nord- und Südtirol.

Öffnung erst wieder im Frühling

Eine ganzjährige Öffnung ist aufgrund der Höhenlage und der damit verbundenen Wetter- und Schneeverhältnisse nicht möglich. Bereits vor der Wintersperre hatte die Timmelsjoch Hochalpenstraßen AG auf die schwierigen Bedingungen hingewiesen und die notwendige Winterausrüstung betont.

Wann die Straße im kommenden Jahr wieder freigegeben wird, steht derzeit noch nicht fest. Entscheidend sind die Schneelage und die Witterung im Frühling. Erst wenn die Verhältnisse eine sichere Befahrung zulassen, kann die Verbindung zwischen Tirol und Südtirol wieder geöffnet werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Van Staa's "Schwein"-Sager vor Gericht

Krems: Alexandra Ambrosch neue Vizebürgermeisterin

Zwei Flüchtlinge im Ferrari-Lkw von Polizei erwischt

Gütesiegel für gerechtes Einkommen geplant

Friedenslicht ist in Österreich angekommen

Baby mit Hirnschäden nach Geburt: Ermittlungen laufen

Löschwasser wird in Helfenberg knapp: Aufruf der Feuerwehr

60 Meter-Absturz: Labrador Henk verletzt gerettet

Papst fährt ab sofort elektrisch

Mädchen von Kate und William