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Am Mittwoch kommt es zum dreifachen Himmelsspektakel

Partielle Sonnenfinsternis am Himmel mit leuchtender Aura, dunkler Hintergrund.
© NurPhoto via Getty Images
Am 12. August lohnt sich der Blick zum Himmel.
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Gleich mehrere astronomische Ereignisse fallen zeitlich zusammen und sorgen für einen außergewöhnlichen Abend: Eine markante partielle Sonnenfinsternis trifft auf den Höhepunkt des Perseiden-Sternschnuppenregens – und gleichzeitig herrscht Neumond.

Für Österreich wird vor allem die Sonnenfinsternis zum besonderen Erlebnis. Anders als etwa auf Mallorca, wo die Sonne vollständig vom Mond verdeckt wird, ist hierzulande nur eine partielle Finsternis zu sehen. Je nach Standort wird ein großer Teil der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt. Besonders am späten Nachmittag und Abend kann sich der Himmel dadurch deutlich verdunkeln.

Grafik erklärt Ablauf und Entstehung einer partiellen Sonnenfinsternis mit schematischer Darstellung.
© APA

Sternschnuppen

Anschließend wartet das nächste Spektakel: In der Nacht zum 13. August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. Unter guten Bedingungen können zahlreiche Sternschnuppen über den österreichischen Himmel ziehen. Der gleichzeitig stattfindende Neumond spielt dabei den Beobachtern in die Karten, weil kaum störendes Mondlicht vorhanden ist.

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© AP

Wer das Schauspiel beobachten möchte, sollte sich möglichst einen Ort mit freier Sicht und wenig künstlichem Licht suchen. Besonders ländliche Regionen und höher gelegene Plätze bieten gute Bedingungen für die Sternschnuppen.

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Wichtig ist allerdings: Während der Sonnenfinsternis darf niemals direkt in die Sonne geblickt werden. Auch eine teilweise verdeckte Sonne kann die Augen dauerhaft schädigen. Für die Beobachtung ist eine geeignete Sonnenfinsternisbrille notwendig

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