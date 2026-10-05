Amazon: Alle wollen dieses Fahrradlicht-Set!

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Wer morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt oder am späten Nachmittag noch schnell Besorgungen erledigt, merkt es gerade deutlich: Die Tage werden kürzer und gutes Fahrradlicht wird wieder unverzichtbar. Zum Glück muss eine vernünftige Beleuchtung fürs Rad keine große Investition sein. Bei Amazon gibt es aktuell ein komplettes LED-Fahrradleuchten-Set von Antimi, mit dem Sie Vorder- und Rückseite auf einmal ausstatten können.

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Gerade für alle, die nicht viel Geld für Fahrradzubehör ausgeben möchten, ist das spannend. Statt Front- und Rücklicht separat zu kaufen, bekommen Sie hier beides in einem Set – und können Ihr Fahrrad mit wenigen Handgriffen für Fahrten im Dunkeln vorbereiten.

© Antimi

Ein günstiges Upgrade, das Sie im Herbst wirklich brauchen

Das Set besteht aus einem LED-Frontlicht und einem Rücklicht und ist StVZO-zugelassen. Für den täglichen Weg zur Arbeit, zur Uni oder zum Einkaufen ist das genau die Art von Zubehör, die man häufig erst dann vermisst, wenn man sie dringend braucht.

Besonders angenehm: Die Lichter werden über USB-C aufgeladen. Batterien nachkaufen und wechseln können Sie sich damit sparen. Nach der Fahrt einfach wieder aufladen – und beim nächsten Mal kann es weitergehen.

Auch wechselhaftes Herbstwetter wurde mitgedacht: Mit IPX5 ist das Set gegen Strahlwasser geschützt. Ein plötzlicher Regenschauer muss also nicht gleich bedeuten, dass Sie Ihre Fahrradbeleuchtung einpacken müssen.

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Für kleines Geld ein Stück besser ausgestattet

Natürlich ersetzt ein günstiges Fahrradlicht kein komplett neues Bike-Setup. Aber genau deshalb gefällt uns dieses Angebot: Sie investieren vergleichsweise wenig und bekommen dafür etwas, das Sie in den kommenden dunklen Monaten wahrscheinlich ständig brauchen werden.

Vorderlicht, Rücklicht, USB-C-Aufladung und StVZO-Zulassung in einem Set – viel komplizierter muss Fahrradbeleuchtung für den Alltag eigentlich nicht sein. Wer sein Rad jetzt noch herbstfit machen möchte, kann hier mit einem kleinen Kauf einen ziemlich praktischen Punkt von der To-do-Liste streichen.

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