Beamter erschossen: Polizei riegelt ganzes Dorf ab

Bei einer Waffenkontrolle soll ein Mitarbeiter des Landratsamts erschossen worden sein. Eine Kollegin soll sich noch im Haus befinden. Die Polizei hat das Gebäude mit Spezialkräften und gepanzerten Fahrzeugen umstellt.

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Gegen 14 Uhr gingen bei Polizei und Rettungskräften mehrere Notrufe wegen schussähnlicher Geräusche aus Berngau ein. Kurz darauf bestätigte sich der Verdacht: In einem Wohnhaus sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Nach ersten Erkenntnissen gibt es zwei Verletzte.

Dem Vorfall soll eine routinemäßige Waffenkontrolle durch zwei Mitarbeiter des Landratsamts Neumarkt vorausgegangen sein. Nach Informationen der deutschen BILD wurde dabei ein Mitarbeiter tödlich getroffen. Auch seine Kollegin soll verletzt worden sein.

Die Polizei geht davon aus, dass sich weiterhin ein Mann in dem Wohnhaus befindet. Das Gebäude wurde daraufhin von Einsatzkräften umstellt. Spezialkräfte sind vor Ort.

Berngau weiträumig abgeriegelt

Die Lage in der rund 2.600 Einwohner großen Gemeinde bleibt angespannt. Die Polizei sperrte den Bereich rund um das Wohnhaus weiträumig ab. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz, gepanzerte Fahrzeuge wurden herangeführt.

Die Bevölkerung wurde eindringlich aufgefordert, in den Häusern zu bleiben und den betroffenen Bereich zu meiden. Wie lange der Großeinsatz dauern wird, ist derzeit noch offen.

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

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Die Einsatzkräfte versuchen weiterhin, die Situation unter Kontrolle zu bringen und die Hintergründe des Vorfalls zu klären. Warum es während der Waffenkontrolle zu den Schüssen kam und was genau im Wohnhaus passiert ist, ist bislang Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei warnt weiterhin vor einem Verlassen der Häuser im betroffenen Bereich.