Anti-Israel-Demo in Wien am Jahrestag des Hamas-Massakers

In Wien findet am Jahrestag des Hamas-Massakers eine Demonstration unter dem Motto "Gegen Genozid in Palästina" statt. Die Polizei erhöht zeitgleich den Schutz für jüdische Einrichtungen.

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Die Schlusskundgebung der Versammlung ist für Mittwoch ab ca. 20.00 Uhr geplant. Die Route der Demonstration verläuft vom Christian-Broda-Platz im 6. Bezirk über die Mariahilfer Straße bis zum Platz der Menschenrechte. Wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte, steht nicht erst seit der Attacke vor drei Jahren der Schutz jüdischer Objekte und Einrichtungen im Fokus der österreichischen Sicherheitsbehörden.

Erhöhte Präsenz bei jüdischen Einrichtungen

Neben zahlreichen verdeckten Maßnahmen sei auch die Präsenz der Polizei bei jüdischen Einrichtungen erhöht worden. Alle Maßnahmen seien in enger Absprache mit der Israelitischen Religionsgesellschaft beziehungsweise den Israelitischen Kultusgemeinden getroffen worden. Neben dem dritten Jahrestag bringt der Oktober laut Ministerium auch verschiedene jüdische Feiertage mit sich.

Keine konkrete Gefährdung laut Ministerium

Es bestehe zwar eine allgemein erhöhte Bedrohungslage, aber keine konkrete Gefährdung. Neben der Sensibilisierung hinsichtlich einer möglichen Bedrohungslage jüdischer Einrichtungen stünden sowohl die Sicherheitsbehörden als auch der Verfassungsschutz zur Gefahrenabwehr im engen Austausch mit ausländischen Behörden, hieß es aus dem Innenministerium.