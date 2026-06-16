Arnie und Kamala: "Trump lebt in der Vergangenheit"

KI ist eine Gefahr, die den örtlichen Gemeinschaften die Energie entzieht, warnt Kamala Harris neben dem Terminator Arnie Schwarzenegger. Außerdem kriegt Trump sein Fett ab.

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An jedem Lagerhausdach in Kalifornien müssten Solarpanele installiert werden, sagt Arnold Schwarzenegger beim Austrian World Summit in der Wiener Hofburg. Es ist schon die zehnte Ausgabe. Besonderer Gast: US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie sagt: "Trump lebt in der Vergangenheit." Applaus im Publikum. Arnie pflichtet ihr bei: "Er setzt auf Öl, aber schon jetzt wird mehr Energie aus Sonnenstrom produziert, das ist die Zukunft."

"Wenn Trump wiedergewählt wird, dann geht er mit der Justiz gegen seine politischen Mitbewerber vor. Das habe ich vorhergesagt", sagt Kamala Harris. "Ich bin nicht überrascht, dass er das Justizministerium auf den aktuellen Gouverneur von Kalifornien ansetzt."

“KI-Unternehmen müssen Energie erzeugen!” US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris

KI ist eine Gefahr, die den örtlichen Gemeinschaften die Energie entzieht, warnt Kamala Harris neben Terminator Arnie Schwarzenegger. Die KI-Unternehmen müssten selbst auch Energie erzeugen und zwar vor allem Erneuerbare.

+++ LIVE-Ticker +++ Liveticker aktualisieren 16.06.2026, 11:39 Gruppenfoto: Heather Milligan, Arnie, Kamala, VdB, Stocker (L-R) Heather Milligan, Partnerin von Arnold Schwarzenegger, mit Kamala Harris, Alexander Van der Bellen und Christian Stocker © APA/AFP/JOE KLAMAR 16.06.2026, 11:38 Arnie fordert vollen Fokus auf Erneuerbare Energie Arnold Schwarzenegger © APA/AFP/JOE KLAMAR 16.06.2026, 11:36 Stocker begrüßt das Publikum Kanzler Christian Stocker © APA/AFP/JOE KLAMAR 16.06.2026, 11:34 Rechenzentren: Erneuerbare Energie Pflicht Walz sagt: In Minnesota ist Erneuerbare Energie Pflicht für Rechenzentren. 16.06.2026, 11:26 "Egal was Trump sagt" "Minnesota ist weiterhin Teil des Pariser Klimaabkommens", sagt Gouverneur Tim Walz. "Wir haben Einfluss." Auch wenn Trump sich nicht groß um Minnesota kümmere und selbst aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen sei. Minnesota ist zwar kein eigenständiger Vertragsstaat des Pariser Klimaabkommens, der US-Bundesstaat hat jedoch eigene, ehrgeizige Klimaziele in sein Gesetz aufgenommen, die sich an den Vorgaben des Abkommens orientieren. 16.06.2026, 11:25 Polit-Prominenz aus Brüssel und Minnesota Tim Walz, Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota und Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und Wohnen, kommen auf die Bühne. Walz war Harris "running mate" in der gescheiterten Präsidentschaftskampagne und hätte Vizepräsident werden sollen. "Der Papst ist auch ein Amerikaner", sagt Walz. "Es gibt Hoffnung, den Klimawandel einzudämmen." 16.06.2026, 11:18 Papst mit Botschaft in der Hofburg - Arnie staunt Papst Leo der 14. meldet sich beim Austrian World Summit mit einer Botschaft zur Klimakrise. Es braucht Solidarität und Zusammenarbeit, sagt er. 16.06.2026, 11:17 Was vermisst Terminator? Das Essen und den Schnaps vermisst Arnie, gibt er offen zu. Sonst gefalle ihm das Leben in den USA, wo er Top-Bodybuilder, Schauspieler, Gouvernator war und jetzt als Klima-Aktivist wirkt. 16.06.2026, 11:16 Arnie scherzt, dass er schon wieder einen Kanzler kennen lernt Mit Christian Stocker hat Arnie schon wieder einen neuen Bunderkanzler in Österreich kennengelernt. Nach Faymann, Kern, Kurz, Bierlein, Schallenberg, Nehammer...



Wichtig sei es, den Wandel zur klimafreundlichen Gesellschaft voranzutreiben, sagt die steirische Eiche. 16.06.2026, 11:13 Arnie und Kamala auf der großen Bühne Der Terminator und Trumps Herausforderin um die Präsidentschaft warnen vor Donald Trumps Energiepolitik. Erneuerbare Energie müsste man fördern, um die Erderwärmung nicht eskalieren zu lassen.

Nicht jammern, sondern handeln

"Wenn wir zusammenstehen und anpacken, kann uns nichts stoppen. Genau darum geht es bei 'We are unstoppable'. Nicht jammern, sondern Lösungen erarbeiten. Nicht warten, sondern handeln", erklärte der "Terminator" Arnold Schwarzenegger den heurigen Leitspruch der Veranstaltung.

Van der Bellen und Stocker vertreten Österreich

Kamala Harris und Arnie beim Klimagipfel in der Hofburg. © Austrian World Summit

Auf der Rednerliste finden sich unter anderem Tim Walz, Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota, Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und Wohnen, sowie die Aktivistin Heather Mills, deren Spezialgebiet nachhaltige Ernährung ist. Hollywood-Star Richard Gere wird per Video Teil des Programms sein.

Schirmherr ist erneut Bundespräsident Alexander Van der Bellen, weitere Vertreter aus der heimischen Politik sind Bundeskanzler Christian Stocker und Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig (beide ÖVP). "Wir nutzen die Gelegenheit und zeigen unsere Fortschritte, Erfolge und modernen Umwelttechnologien auf der Weltbühne", kündigte Totschnig an.