Ausgebrochen: Stier attackierte Bauern (65)

Der 65-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

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Ein dramatischer Vorfall hat sich am Mittwochvormittag in der Gemeinde Griffen im Bezirk Völkermarkt ereignet. Ein 65-jähriger Landwirt wurde bei Arbeiten mit Rindern von einem Stier angegriffen und dabei schwer verletzt.

Gegen 11.00 Uhr trieb ein 34-jähriger Bauer gemeinsam mit seinem Vater ein Kalb und eine Kuh auf eine umzäunte Weide. In unmittelbarer Nähe bemerkte der 65-Jährige, dass sich ein vier Jahre alter Stier aus dem eingezäunten Bereich entfernt hatte. Als er versuchte, das Tier wieder zurückzutreiben, kam es zu der Attacke

Der Stier ging plötzlich auf den Bauern los und drückte ihn mehrfach gegen einen Holzstapel. Dabei erlitt der 65-Jährige schwere Verletzungen. Sein Sohn reagierte sofort, konnte das Tier schließlich zurückdrängen und setzte die Rettungskette in Gang.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Die genauen Umstände des Vorfalls sind Gegenstand weiterer Abklärungen.