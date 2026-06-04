"Empathie & Widerstand" beim wellenklaenge-Festival

Das Festival in Lunz am See versteht sich als Einladung, die Welt auszuhalten. Oder, sie zu verändern.

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Das "wellenklaenge"-Festival in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) setzt in diesem Jahr von 10. bis 25. Juli auf das Motto "Empathie & Widerstand". Die "wellenklaenge" sollen dabei ein "solidarischer Raum sein, an dem Empathie zur politischen Kraft wird. Ein Ort, an dem sich Widerstand künstlerisch äußern darf", kündigten die Intendanten Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer in einer Aussendung an.

Beim Eröffnungskonzert auf der Seebühne in Lunz am See geben sich am 10. Juli die Strottern, die JazzWerkstatt Wien und Teresa Präauer ein Stelldichein. Zum Abschluss gastieren am 25. Juli Yasmo & die Klangkantine. Dazwischen geboten wird neben Musikalischem durchwegs auch buntes Programm. Dazu gehören ein Podiumsgespräch zu den titelgebenden Themen Empathie und Widerstand am 18. Juli sowie eine Märchenwanderung am 14. Juli.