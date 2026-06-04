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Kidsline

Unfall in Hochseilgarten: Besucherin verletzt

Die Verletzte wird abtransportiert.
Die Verletzte wird abtransportiert. © ZOOM.TIROL
Die Deutsche musste abtransportiert werden.
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Ein Unfall hat Donnerstagmittag im Hochseilgarten in Gerlos einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Eine Deutsche zog sich eine schwere Verletzung am Fuß zu und musste von Einsatzkräften aus schwierigem Gelände geborgen werden.

Unfall bei Landung auf Kinder-Parcours

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr im Hochseilgarten Gerlos. Die Frau war auf einer sogenannten "Kidsline" unterwegs und seilte sich ab. Aus bislang unbekannter Ursache verletzte sie sich bei der Landung schwer am Fuß. Sofort wurde die Bergrettung alarmiert, die rasch zur Unfallstelle ausrückte.

Aufwendige Bergung im Waldgebiet

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort transportierten die Einsatzkräfte die Verletzte mit einer Gebirgstrage durch das unwegsame Waldgelände. Aufgrund der Lage der Unfallstelle gestaltete sich die Bergung besonders anspruchsvoll. Anschließend wurde die Frau an den Rettungsdienst übergeben.

Die Verletzte wurde nach der weiteren Versorgung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Insgesamt standen fünf Mitglieder der Bergrettung Gerlos mit zwei Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz. Der Rettungseinsatz dauerte rund eine Stunde.

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Die Bergrettung bei dem Einsatz im Hochseilgarten.
Die Bergrettung bei dem Einsatz im Hochseilgarten. © ZOOM.TIROL

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