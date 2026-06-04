Landesstraße im Weinviertel: Sanierung um 625.000 Euro

Gute Nachrichten für Autofahrer im Weinviertel: Die wichtige Verkehrsader L6 zwischen Wolkersdorf und Deutsch-Wagram wird ab Juli endlich erneuert.

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Auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern wird die Landesstraße L6 zwischen Wolkersdorf und Deutsch-Wagram grundlegend saniert. Der Abschnitt zählt zu den wichtigsten Verkehrsverbindungen im Waldviertel, weist mittlerweile aber erhebliche Schäden auf. Verdrückungen und Risse in der Fahrbahn sowie Schultersetzungen machen die anstehenden Arbeiten notwendig. Mit dem Projekt will man die Verkehrssicherheit langfristig verbessern.

"Ein sicheres und intaktes Straßennetz ist die Lebensader für den ländlichen Raum und eine wesentliche Voraussetzung für die positive Entwicklung der Region", betont Verkehrslandesrat und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). "Jeder Euro, der in die Modernisierung unserer Straßeninfrastruktur fließt, ist eine Investition in die Sicherheit der Bürger und die Stärkung der regionalen Wirtschaft."

Für die Sanierung werden insgesamt 625.000 Euro investiert. Den betroffenen Abschnitt durchqueren täglich rund 5.000 Fahrzeuge. Der Startschuss für die Bauarbeiten fällt im Juli 2026. Allerdings: Während der Herstellung der neuen Tragschicht und der Asphaltierung wird die L6 zwischen 13. und 24. Juli komplett gesperrt. Für den Verkehr wird eine beschilderte Umleitung über über die Landesstraßen L 6 – L 3114 (Seyring) – L 3116 und L 3166 eingerichtet.