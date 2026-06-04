Streetfood in Amstetten: Haubenküche für alle

Mostviertler Spitzenköche kochen auf: Ab Donnerstag wird der Hauptplatz in Amstetten wieder zum Treffpunkt für Familien und Genießer.

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Wer ab dem heutigen Donnerstag durch die Amstettener Innenstadt spaziert, wird von verlockenden Düften regelrecht umhüllt. Denn der beliebte Streetfood Market Austria macht von 4. bis 7. Juni erneut im Mostviertel Halt. Dabei werden Gäste von nah und fern mit einer beeindruckenden Vielfalt an Speisen und Getränken (mit mehr als 300 Köstlichkeiten aus aller Welt!) angelockt, wenn am Hauptplatz von früh bis spät geschlemmt, verkostet und musiziert wird. Dank großzügiger Überdachungen kann das Fest sowohl bei Sonnenschein als auch bei Regen stattfinden.

Besonders im Fokus stehen heuer die Mostviertler Feldversuche. Köche aus 14 Hauben-Restaurants bringen ihre kreative Spitzenküche erstmals in Form von Street Food auf den Hauptplatz. Dabei entstehen völlig neue Gerichte aus ausschließlich regionalen Zutaten, die zeigen, wie vielfältig und innovativ die Küche des Mostviertels ist. Dazu werden Most, Wein, Bier und alkoholfreie Spezialitäten aus der Region ausgeschenkt. Mit dabei sind außerdem regionale Betriebe und Produzenten, die ihre Spezialitäten einem breiten Publikum präsentieren.

Neben dem kulinarischen Angebot - von Wraps, Rolls und Tacos über Souvlaki, Langos, Hot Dogs, Bosna, Pommes mit Trüffelmayo bis Pancakes, Waffeln, Baumkuchen und Eis - wartet auch ein buntes Rahmenprogramm auf die Besucher. Für Kinder gibt es unter anderem eine kostenlose Malwerkstatt und ein Karussell. Einen musikalischen Leckerbissen gibt es übrigens am Sonntag - mit einem Live-Auftritt von Giuseppe Palermo.