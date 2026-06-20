Historisch
Bayern-Wunschspieler Saibari knackt bei WM Salah-Rekord
Der FC Bayern München möchte Ismael Saibari von PSV Eindhoven in diesem Sommer unbedingt verpflichten. Prinzipiell sind sich Spieler und beide Vereine einig. Die Ablösesumme soll etwa um die 50 Millionen Euro liegen.
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Doch bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko spielt der Marokkaner derzeit groß auf. Auch im zweiten Gruppenspiel gegen Schottland schoss der 25-jährige Offensivspieler das Tor für seine Mannschaft und stieß damit die Türe in Richtung Aufstieg weit auf.
Historischer Treffer
Mit dem Treffer ist dem Eindhoven-Star auch ein historisches Kunststück gelungen. Er ist damit erst der zweite afrikanische Spieler, der bei seinen ersten beiden WM-Starts auch ein Tor erzielen konnte.
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Der einzige, dem dies zuvor gelungen war, war Mohamed Salah. Der Ägypten-Star, der Liverpool in diesem Sommer verlassen wird, wurde nun abgelöst. Die Verantwortlichen in München werden vermutlich langsam nervös. Wenn die Tor-Serie von Saibari weitergeht, könnte sich sein Preis möglicherweise doch noch in die Höhe schrauben.
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