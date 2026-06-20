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Trotz Heimrecht

DARUM durfte Brasilien nicht in gelben Trikots spielen

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Ein brasilianischer und ein haitianischer Fußballspieler kämpfen um den Ball am Spielfeldrand.
© Getty Images
Fans, die in der Nacht auf Samstag sich auf das WM-Spiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Haiti freuten, mussten sich zu Beginn verwundert die Augen reiben.
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Es war alles angerichtet: Die erste Zauber-Show der Selecao bei der WM 2026 sollte in Philadelphia über die Bühne gehen. Gegen Fußball-Zwerg Haiti freuten sich viele Fans von Vinicius jr. & Co. auf ein Tor-Spektakel in Gelb und Grün.

Spieler laufen mit Kindern ins Stadion ein, Fans jubeln beim FIFA WM-Spiel in Philadelphia.
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 19: Johny Placide #1 of Haiti and Marquinhos #4 of Brazil lead their teammates out onto the pitch before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images) © FIFA via Getty Images

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Doch als die Mannschaften auf den Platz kamen, war die Verwunderung groß. Die Samba-Stars, die abermals ohne den angeschlagenen Superstar Neymar aufliefen, kamen nicht in den gewohnten gelb-grünen Trikots auf den Rasen und das, obwohl man "Heimrecht" hatte.

Tormann ist schuld

Viele Anhänger fragten sich, warum das so sei. Vor allem, weil die traditionellen Trikots des Karibik-Staates eigentlich dunkelblau wären. Diese Farbe trugen allerdings die Brasilianer.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 19: Johny Placide #1 of Haiti and Marquinhos #4 of Brazil lead their teammates out onto the pitch before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
© FIFA via Getty Images

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Der Grund könnte kurioser nicht sein. Das Trikot des Haiti-Torhüters war ebenfalls gelb, deshalb musste die Selecao auf das Auswärtstrikot zurückgreifen. Dies hatte allerdings auch zur Folge, dass Haiti in den weißen Auswärts-Trikots am Feld stand.

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