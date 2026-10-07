Bei Adi & Michi geht's jetzt um die Wurst!

Weiss und Lameraner bringen mit dem Feinen Collagen Schinken eine Produkt-Innovation in Österreich.

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Auf Initiative von Adi Weiss und Michael Lameraner von Style Kitchen hat das niederösterreichische Familienunternehmen Berger Schinken den Feinen Collagen-Schinken entwickelt. Das Produkt aus 100 Prozent österreichischem Schweinefleisch ist ab sofort fein geschnitten bei Billa Plus im Kühlregal erhältlich.

Michael Lameraner und Adi Weiss © STYLE UP YOUR LIFE!

Idee hinter dem Collagen Schinken

Kollagen zählt zu den großen Ernährungstrends der letzten Jahre, war bislang jedoch fast ausschließlich in Form von Nahrungsergänzungsmitteln wie Drinks, Pulvern oder Kapseln bekannt. Adi und Michi wollten Kollagen in ein Lebensmittel bringen, das in Österreich ohnehin regelmäßig auf den Tisch kommt. "Wir haben uns gefragt, warum Kollagen nur aus dem Shaker oder der Kapsel kommen soll. Schinken gehört für viele zur täglichen Jause - da lag die Idee nahe", so Weiss und Lameraner. Für die Umsetzung holten die beiden mit Berger einen erfahrenen österreichischen Schinkenproduzenten an Bord.

Michael Lameraner und Adi Weiss © STYLE UP YOUR LIFE!

Inhaltsstoffe und Nährwerte im Überblick

Der Feine Collagen-Schinken wird in der 90-Gramm-Packung angeboten. Pro 100 g enthält der Schinken 2,5 g hochwertiges Kollagen sowie 14 mg Vitamin C. Mit nur 2 g Fett pro 100 g ist er besonders fettarm und eignet sich für die klassische Jause oder als leichte Ergänzung zu Salaten. Die Rezeptur wird durch Vitamin C ergänzt, welches zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut beiträgt. Wichtig sind dabei eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Collagen Schinken © STYLE UP YOUR LIFE!

Schinkenhandwerk aus Sieghartskirchen

Während Style Kitchen die Idee einbrachte, verantwortete Berger Rezeptur und Herstellung. Produziert wird der Schinken am Firmenstandort in Sieghartskirchen, wo das Familienunternehmen seit mehr als 130 Jahren Schinken herstellt.