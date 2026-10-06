38.000 Euro! Prinz von Anhalt erlebt bitteren Wiesn-Abend

Ein gemütlicher Abend auf dem Oktoberfest wurde für Frédéric Prinz von Anhalt zum teuren Albtraum. Nach einer Einladung an einen Tisch blieb am Ende eine Rechnung über unglaubliche 38.000 Euro.

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Der 83-Jährige war auch heuer wieder auf der Münchner Wiesn unterwegs. In der Käfer-Wiesn-Schänke wurde er von einer Gruppe amerikanischer Gäste an den Tisch gebeten. Unter den Feiernden erkannte der Reality-Star sogar einige bekannte Gesichter aus seiner Wahlheimat Hollywood.

Zunächst schien alles nach einem geselligen Abend auszusehen. Frédéric bestellte nach eigenen Angaben wie gewohnt Kamillentee mit Honig. Die Gruppe ließ dagegen mehrere Magnum-Flaschen Champagner auffahren. Aus Höflichkeit trank der Prinz schließlich ein Glas mit.

Plötzlich waren alle verschwunden

Im Laufe des Abends löste sich die Gruppe nach und nach auf. Frédéric saß irgendwann nur noch mit wenigen Gästen am Tisch. Er ging offenbar davon aus, dass die anderen ihre Rechnungen bereits beglichen hatten.

Doch dann kam die böse Überraschung: Die Kellnerin legte ihm eine Rechnung über 38.000 Euro vor.

Frédéric bezahlte die Summe schließlich mit seiner American-Express-Centurion-Karte. Einen Streit wollte er nach eigener Darstellung nicht anfangen – zumal er zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich zu viel getrunken hatte.

Am nächsten Morgen kam der Ärger

Katharina Strasser, Frédéric Prinz von Anhalt and Anastasia Didonaki auf der Wiesn 2023 (Archivbild) © Getty Images

Zurück im Hotel ließ Frédéric die Rechnung zunächst einfach liegen. Erst am nächsten Morgen wurde ihm das Ausmaß des Abends richtig bewusst.

Besonders ärgere ihn nicht nur die enorme Summe, sondern vor allem, dass er den Menschen am Tisch vertraut hatte. Er habe die Gruppe schließlich nur teilweise gekannt.

Für den Prinzen ist der Vorfall eine besonders bittere Erfahrung: Nach eigener Aussage sei er in seinem bisherigen Leben noch nie auf diese Weise übers Ohr gehauen worden.