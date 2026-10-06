Vergewaltigung nach Reality-TV-Dreh?

Im aktuellen Gerichtsprozess gegen Yasin Mohamed enthüllen ehemalige Teilnehmerinnen von Love Island brisante Vertragsdetails über strenge Regeln und totale Überwachung.

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Im laufenden Gerichtsverfahren gegen Yasin Mohamed, dem von Sophie Imelmann vorgeworfen wird, sie vergewaltigt zu haben, kommen auch intime Einblicke in die Produktion ans Licht. Bei der Reality-Show Love Island verbringen jeweils elf Männer und elf Frauen knapp zwei Wochen gemeinsam in einer abgeschirmten Villa.

Zeugin Sophie Imelmann schilderte vor Gericht, dass sie vor dem Drehstart zehn Tage lang ohne Mobiltelefon in einem Hotel isoliert wurde und nur ein einziges Mal mit ihrer Mutter telefonieren durfte. Zudem seien die Teilnehmenden vorab in langen Telefonaten psychologisch überprüft worden, um Ängste und persönliche Eigenschaften abzufragen.

Überwachung rund um die Uhr

Auch Ex-Bachelorette Melissa Damilia sagte im Prozess aus und erklärte, dass die Produktion anhand der psychologischen Profile feste Rollen für die Show verteile. Zudem werde in der Villa aus Sicherheitsgründen fast alles gefilmt, selbst der Gang zur Toilette. Wer keine Nacktaufnahmen wünsche, müsse dies vorab schriftlich festlegen, damit intime Stellen digital zensiert werden. Diese strengen Vertragsdetails regeln auch das intime Verhalten der Singles vor den Kameras.

Strenge Regeln für Kandidaten

Im Rahmen der Zeugenaussagen kamen weitere pikante Vertragsdetails zur Sprache, die das Zusammenleben in der Villa bestimmen:

Es gilt eine strikte Pflicht zur Benutzung von Kondomen beim Sex.

Alle Teilnehmenden müssen sich vorab auf Geschlechtskrankheiten testen lassen.

Die Kandidaten müssen vertraglich versichern, in keiner festen Beziehung zu sein.

Die Produktion greife zudem aktiv in die Paarbildung ein. So gab Imelmann an, dass das TV-Team sie gedrängt habe, bei Yasin Mohamed zu bleiben, woraufhin sie nach einem gemeinsamen Date mit ihm in einem Bett schlafen musste.

Vorwürfe nach den Dreharbeiten

Nach Abschluss der Dreharbeiten soll es in einem griechischen Hotel zu der mutmaßlichen Tat gekommen sein, die Yasin Mohamed jedoch entschieden bestreitet. Im weiteren Verlauf des Prozesses soll nun auch der Psychologe der Sendung als Zeuge aussagen. Der Sender RTL2 ließ eine Medienanfrage zu den Hintergründen der Show Love Island bislang unbeantwortet. Für alle Beteiligten von Love Island werfen die offengelegten Vertragsdetails ein völlig neues Licht auf die Produktionsbedingungen.