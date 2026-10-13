Bewaffneter Überfall: Ex-Bullen-Star verpasst Champions-League-Hit

Eigentlich hätte Peter Gulacsi am Dienstagabend in der Champions League das Tor von Villarreal hüten sollen, doch der ehemalige Salzburg-Star fehlte aufgrund eines schockierenden Zwischenfalls.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Schock-Meldung aus Spanien: Star-Goalie Peter Gulacsi wurde in der Nacht auf Dienstag mit seiner Familie Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Den Champions-League-Kracher seines Teams Villarreal gegen den SSC Napoli verpasste der ehemalige Red-Bull-Salzburg-Star.

Wie sein Verein mitteilte, ereignete sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden im Norden von Valencia, zum Glück soll dem 36-Jährigen, seinen beiden Kindern und seiner Frau nichts passiert sein. Aufgrund des Schocks wurde Gulacsi allerdings kurz vor Anpfiff aus dem Kader genommen.

Es ist nicht der erste Vorfall in der Region, wo sich Kriminelle Zugang zu Häusern von Profi-Kickern verschaffen. Wann der Torhüter sein Comeback feiert, ist vorerst unklar. Am Wochenende trifft Villarreal in der Liga auf den FC Elche. Der Klub des Ex-Bullen möchte seinem Star Zeit geben, die schockierenden Erlebnisse zu verarbeiten.