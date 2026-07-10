Biogena vor Börsengang: 475-Millionen-Bewertung

Der Salzburger Mikronährstoff-Spezialist Biogena treibt seine Börsenpläne voran. Gerade läuft eine außerbörsliche Kapitalerhöhung über 25 Millionen Euro, Ziel ist ein gigantischer Börsengang.

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Es wird ein gigantischer Börsengang, den Biogena-Gründer Albert Schmidbauer plant. Über die Biogena Good Vibes AG läuft gerade eine außerbörsliche Kapitalerhöhung über bis zu 25 Millionen Euro, der Ausgabepreis je neuer Aktie liegt bei 4,803 Euro. Insgesamt sollen rund vier bis fünf Millionen neue Aktien ausgegeben werden.

Das große Ziel ist die Handelszulassung im Direct Market Plus der Wiener Börse. Die angestrebte Bewertung: 475 Millionen Euro.

Biogena-Gründer mit großen Zielen

Albert Schmidbauer, der Gründer und CEO von Biogena, stellt im Brutkasten-Interview klar: "Die im Prospekt genannte 475-Millionen-Bewertung basiert nicht auf einer losgelösten Marketingannahme, sondern auf einer internen Unternehmensbewertung nach den Grundsätzen des Fachgutachtens KFS/BW." Die Unternehmensbewertung, die dem Konzern rund eine halbe Milliarde Euro Wert zuspricht, stammt also von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern.

Umsatz von rund 125 Millionen Euro

Biogena erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 124,9 Mio. Euro bei einem EBITDA von 19,1 Mio. Euro (Marge 15,3 %). Das Eigenkapital beziffert Schmidbauer mit rund 298,9 Mio. Euro – "wesentlich, weil Biogena nicht nur über Wachstumsfantasie, sondern auch über eine bereits erhebliche Eigenkapitalbasis verfügt". Ein weiterer Trumpf: Die Produktionskapazitäten in Koppl und Liefering reichen bereits für rund 500 Mio. Euro Umsatz, sind aber aktuell zu weniger als 25 % ausgelastet.

Mehr als ein reiner Supplement-Hersteller

Biogena versteht sich längst nicht mehr als reiner Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller. "Biogena verkauft nicht nur Nahrungsergänzungsmittel. Das Modell entwickelt sich in Richtung eines integrierten Health-Ökosystems aus Produkt, Diagnostik, Beratung, Biohacking, digitalen Services, Club-Modell und stationärer Erlebniswelt", sagt Schmidbauer dem Brutkasten. Mit rund 20 akademischen Experten im Wissenschaftsteam, über 729 geschützten Marken, 30.000 Partnerärzten und einer Million Kunden aus 70 Ländern positioniert sich das Unternehmen zwischen klassischem Consumer Health, Premium Supplement Brand und moderner Longevity-Plattform.