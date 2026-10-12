oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Experten warnen

Bis 2100: Diese Gefahren könnten uns auslöschen

OR
von
© Getty Images
Eine neue Studie warnt vor 17 großen Bedrohungen, die die Gesundheit und das Überleben der Menschheit bis zum Jahr 2100 gefährden könnten. Zwei davon könnten sogar das Ende der Menschheit bedeuten.
OE24 auf Google bevorzugen

Eine internationale Kommission mit 37 Experten hat für einen Bericht im Fachjournal "The Lancet" hunderte mögliche Gefahren untersucht und 17 davon als besonders schwerwiegend eingestuft. An der Spitze stehen ein möglicher Atomkrieg und der missbräuchliche Einsatz künstlicher Intelligenz, etwa zur Entwicklung biologischer Waffen.

Die Experten betonen allerdings, dass die Wahrscheinlichkeit solcher Extremszenarien schwer einzuschätzen ist. Beide Risiken hätten jedoch das Potenzial, die gesamte Menschheit auszulöschen.

Diese 17 Risiken bedrohen uns

Auch interessant

Riad: Neue Explosionen erschüttern Hauptstadt

Vom Pechvogel zum Helden! Ndukwe rettet Levante bei Startelf-Debüt

Assinger muss Herzog & Polster bei Millionenshow retten

Neben Atomkrieg und KI-Missbrauch nennt der Bericht 15 weitere Gefahren: darunter Luftverschmutzung, Pandemien, Antibiotikaresistenzen, Klimawandel, Übergewicht, Unterernährung bei Kindern, Bildungsdefizite und Einkommensungleichheit. Auch Rauchen, hoher Alkoholkonsum, Bluthochdruck und psychische Erkrankungen zählen dazu.

Überraschend: Bei den geschätzten verlorenen gesunden Lebensjahren liegt Übergewicht mit 23,1 Milliarden Jahren an erster Stelle. Es folgen Bildungsdefizite mit 16,1 Milliarden und Einkommensungleichheit mit 13,8 Milliarden.

Experten fordern rasches Handeln

Die Kommission betont, dass sich alle 17 Risiken gegenseitig beeinflussen. Deshalb brauche es gemeinsame Maßnahmen von Regierungen, Wissenschaft und Wirtschaft. Investitionen in neue Medikamente, Impfstoffe, sichere KI und Umwelttechnologien könnten helfen, die Gefahren einzudämmen.

Die zentrale Botschaft der Experten: Die Risiken sind nicht unausweichlich. Politische Entscheidungen von heute können entscheidend dafür sein, wie stark sie die Menschheit in Zukunft treffen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Diese Tropenkrankheit breitet sich jetzt in Florida aus

Mexiko: Hurrikans reißen Menschen in den Tod

Darum schneiden Friseure immer zu viele Haare ab

Riad: Neue Explosionen erschüttern Hauptstadt

Kundin probiert Stiefel an und macht einen unfassbaren Fund!

Richterin stoppt Trump-Rodungen auf Washingtoner Golfplatz!

Spät essen kann zum Leber-Risiko werden

Kühlung auf 50 Grad: Hacker vernichten tonnenweise Lebensmittel

Lufthansa-Jumbo schrammt knapp am Crash vorbei

Tausende Haushalte ohne Strom wegen eines Bibers