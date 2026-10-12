oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Raketen-Alarm

Riad: Neue Explosionen erschüttern Hauptstadt

OR
von
© Getty Images
Die saudi-arabische Hauptstadt Riad ist Montagabend erneut von mehreren heftigen Explosionen erschüttert worden.
OE24 auf Google bevorzugen

In einer Textnachricht waren die Bewohner kurz zuvor vor einer "feindlichen Bedrohung aus der Luft" gewarnt worden. "Bitte bleiben Sie ruhig, halten Sie sich in Innenräumen oder an einem sicheren Ort abseits von Fenstern und Türen auf", hieß es darin. Die Houthi-Miliz aus dem Jemen erklärte, sie habe erneut den internationalen Flughafen in Riad angegriffen.

Auch interessant

Vom Pechvogel zum Helden! Ndukwe rettet Levante bei Startelf-Debüt

Assinger muss Herzog & Polster bei Millionenshow retten

ÖFB-Kapitän feiert Comeback: David Alaba debütiert für Udinese Calcio!

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die Huthi-Miliz erklärte, sie habe eine von den Huthis auf Riad abgefeuerte ballistische Rakete abgeschossen. Die Rakete sei abgefangen und zerstört worden, teilte der Koalitionssprecher Turki al-Malki im Onlinedienst X mit. Ein Houthi-Sprecher erklärte, die Rakete habe den Flughafen "genau" getroffen. Zudem sei ein Luftwaffenstützpunkt in der südlichen Stadt Khamis Mushait mit einer Drohne angegriffen worden.

Die Houthi-Miliz hatte ihre Angriffe auf Riad in den vergangenen Tagen verstärkt und insbesondere den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt unter Beschuss genommen. Dabei starben 18 Menschen. Allein bei einem Angriff am Samstag wurden 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

MAHÜ seit fünf Jahren Begegnungszone

Neue Mercedes M-Klasse im Fahrbericht

Lufthansa-Jumbo schrammt knapp am Crash vorbei

Richterin stoppt Trump-Rodungen auf Washingtoner Golfplatz!

Austria: Friesenbichler statt Janko?

Spät essen kann zum Leber-Risiko werden

Mexiko: Hurrikans reißen Menschen in den Tod

Trump fordert Änderung des Wahlrechts

Vater von Max Verstappen zerlegt bei Rallye Rennboliden

Riad: Neue Explosionen erschüttern Hauptstadt