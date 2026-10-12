Riad: Neue Explosionen erschüttern Hauptstadt

Die saudi-arabische Hauptstadt Riad ist Montagabend erneut von mehreren heftigen Explosionen erschüttert worden.

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In einer Textnachricht waren die Bewohner kurz zuvor vor einer "feindlichen Bedrohung aus der Luft" gewarnt worden. "Bitte bleiben Sie ruhig, halten Sie sich in Innenräumen oder an einem sicheren Ort abseits von Fenstern und Türen auf", hieß es darin. Die Houthi-Miliz aus dem Jemen erklärte, sie habe erneut den internationalen Flughafen in Riad angegriffen.

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die Huthi-Miliz erklärte, sie habe eine von den Huthis auf Riad abgefeuerte ballistische Rakete abgeschossen. Die Rakete sei abgefangen und zerstört worden, teilte der Koalitionssprecher Turki al-Malki im Onlinedienst X mit. Ein Houthi-Sprecher erklärte, die Rakete habe den Flughafen "genau" getroffen. Zudem sei ein Luftwaffenstützpunkt in der südlichen Stadt Khamis Mushait mit einer Drohne angegriffen worden.

Die Houthi-Miliz hatte ihre Angriffe auf Riad in den vergangenen Tagen verstärkt und insbesondere den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt unter Beschuss genommen. Dabei starben 18 Menschen. Allein bei einem Angriff am Samstag wurden 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt.