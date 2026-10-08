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Todesdrama

Bub (13) stranguliert sich auf Rutsche

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Großer Spielplatz mit Kletterturm und mehreren Rutschen, darunter eine lange, gewundene Röhrenrutsche.
© Local 10
Ein Nachmittag auf einem Spielplatz in Miami endete für einen 13-jährigen Jungen tödlich.
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Olvin Valladares wurde nach einem schweren Unfall auf einer Rutsche ins Krankenhaus gebracht und an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen. Eine Woche später erklärten die Ärzte den Teenager für hirntot.

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Nach Angaben seiner Mutter Estefanía Valladares hatte sich das T-Shirt ihres Sohnes an einer Schraube der Rutsche verfangen. Der Kragen habe sich dabei um seinen Hals gezogen. Ein Mann, der mit seinen Kindern auf dem Spielplatz war, entdeckte den Jungen und versuchte, ihn zu befreien. Anschließend wurde der Notruf alarmiert.

Für hirntot erklärt

Olvin wurde auf die Intensivstation gebracht, erwachte jedoch nicht mehr. Am 1. Oktober, rund eine Woche nach dem Unglück, wurde er für hirntot erklärt. Die Familie trauert nun um den jüngsten Sohn.

Der Unfall ereignete sich im Shenandoah Park im Stadtteil Coral Way. Die genauen Umstände sind allerdings noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Sprecher der Stadt bestätigte gegenüber der "New York Post", dass der Fall untersucht werde. Der Spielplatz wurde zunächst geschlossen, später jedoch wieder freigegeben.

Die Familie hat inzwischen eine Spendenaktion gestartet, um die Bestattungskosten zu finanzieren. Olvins Mutter appellierte zugleich an andere Eltern, auf mögliche Gefahren auf Spielplätzen besonders zu achten.

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