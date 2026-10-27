BMW rast in Menschengruppe - es war ein Clan-Streit

Offenbar in Verbindung mit Auseinandersetzungen unter kriminellen Clans ist in Niedersachsen ein Auto in eine Menschengruppe gefahren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Fünf Betroffene wurden bei der Tat in der Nacht auf Dienstag in Neustadt am Rübenberge leicht bis schwer verletzt, wie die Polizei in Hannover mitteilte. Drei Tatverdächtige seien festgenommen worden, die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts ein.

Ein Auto wurde nach Polizeiangaben kurz vor Mitternacht gezielt in die Menschengruppe gelenkt, die sich zu der Zeit auf einer Straße aufhielt. Beamte, die zufällig in der Nähe eine Verkehrskontrolle machten, gaben mehrere Schüsse auf das Auto ab, um das Tatfahrzeug zu stoppen.

Bisher drei Festnahmen

Der Fahrer verließ demnach daraufhin das Auto und flüchtete zunächst unerkannt. Ob sich weitere Menschen in dem Wagen befanden, muss noch ermittelt werden. An der Anschrift des Halters des Tatfahrzeugs wurden später drei Menschen angetroffen und vorläufig festgenommen. Ob diese in Verbindung mit der Tat stehen, ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Polizei zufolge gehören alle Beteiligten zu Großfamilien, die bereits in Teilen im Zusammenhang mit Clankriminalität auffällig wurden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Zeuginnen und Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.