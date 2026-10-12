Salon-Phänomen
Darum schneiden Friseure immer zu viele Haare ab
Der Satz "Bitte nur die Spitzen schneiden" gehört zu den meistgesagten Wünschen im Salon – und doch endet der Besuch beim Friseur für viele Kunden mit Tränen vor dem Spiegel. Stylisten und Kosmetikerinnen erklären nun in Online-Foren offen, warum Scheren so oft tiefer ansetzen als vereinbart und wie gravierende Missverständnisse vermieden werden.
Auch interessant
Kommunikationspanne: Warum Zentimeterangaben selten funktionieren
Das Szenario wiederholt sich täglich: Kunden markieren mit Daumen und Zeigefinger eine scheinbar exakte Distanz von drei bis fünf Zentimetern, doch auf dem Salonboden landen am Ende ganze Zöpfe. In der Folge rechnen Betroffene oft monatelang nach, wie lange das Nachwachsen bis zur Ausgangslänge dauern wird. Im Internet, insbesondere auf der Diskussionsplattform Reddit, füllt diese Frustration ganze Foren.
Auf den Vorwurf schlichter Überheblichkeit der Stylisten reagieren Fachleute mit handfesten handwerklichen Argumenten. Eine lizenzierte Kosmetikerin schildert die praktische Herausforderung bei der Haargestaltung:
- Bei anspruchsvollen Schnitten ist es handwerklich kaum machbar, an jeder Stelle exakt einen Zentimeter abzunehmen und das Haar trotzdem in einer perfekten, gleichmäßigen Form zu halten.
- Einzelne Strähnen oder Übergangspartien müssen oft etwas mehr Länge einbüßen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
- Drastische Abweichungen von mehreren Zentimetern oder gar sechs Zoll (über 15 Zentimeter) seien laut den Profis jedoch keinesfalls akzeptabel oder fachlich zu rechtfertigen.
Gleichzeitig drehen die Friseure den Spieß um: Viele Kunden verschätzen sich bei optischen Maßen gewaltig. Eine Stylistin berichtet aus ihrem Salonalltag, dass Kunden ihr täglich eine Strähne von drei Zentimetern zwischen den Fingern zeigen und gleichzeitig behaupten, es handele sich bloß um einen einzigen Zentimeter.
Studie über Eifersucht unter Frauen heizt Debatte an
Neben dem rein handwerklichen Missverständnis sorgt eine wissenschaftliche Arbeit im Netz für hitzige Diskussionen. Eine Untersuchung der australischen Charles Sturt University stellte die provokante These auf, dass Friseurinnen ähnlich attraktiven Kundinnen unbewusst mehr Haar abschneiden könnten als weniger attraktiven Frauen.
Diese Vorstellung von Konkurrenzdenken treibt zahlreiche User um. Die Betroffenen selbst sehen darin oft eine Bestätigung ihrer schlimmsten Befürchtungen. Ein Reddit-Nutzer schilderte gar, dass seine eigene Mutter als Friseurin arbeite und ihm regelmäßig versichere, ein Zoll sei eine rein relative Größe – woraufhin er entgegnete, dass Maßeinheiten fest definiert sind und keineswegs nach Belieben ausgelegt werden dürfen.
Die besten Tipps der Experten für den nächsten Friseurbesuch
Um böse Überraschungen auf dem Friseurstuhl zu verhindern, raten Branchen-Profis zu einer radikal veränderten Absprache vor dem ersten Schnitt:
- Zeigen statt nennen: Die gewünschte Länge sollte direkt am Kamm oder an einer einzelnen Strähne am Körper demonstriert werden, statt abstrakte Zentimeterzahlen zu nennen.
- Klare Prioritäten aussprechen: Anstelle einer Längenangabe sollten Kunden klar formulieren: "Ich lasse die Haare wachsen, die Gesamtlänge hat oberste Priorität."
- Vorsicht bei Beispielfotos: Vorlagenbilder können täuschen oder missverstanden werden; ein Reddit-Nutzer brachte die Vorlage für einen Langhaarschnitt mit und verließ den Salon am Ende ungewollt mit dem voluminösen Seitenscheitel von US-Moderator Conan O'Brien.
- Aktives Nachfragen: Bevor die Schere tatsächlich ansetzt, sollte der Stylist die geplante Schnittlinie nochmals am Spiegel vorzeigen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden