DARUM sind wir im Herbst ständig müde

Kaum werden die Tage kürzer, fällt vielen das Aufstehen schwerer. Morgens ist es dunkel, am Nachmittag dämmert es schon wieder – und plötzlich könnte man gefühlt den ganzen Tag schlafen. Dahinter steckt mehr als nur fehlende Motivation: Unser Körper reagiert auf das veränderte Tageslicht.

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Unser Schlaf-Wach-Rhythmus wird stark durch Licht beeinflusst. Besonders wichtig ist dabei Tageslicht am Morgen. Es hilft der inneren Uhr, den Körper auf den Tag einzustellen.

Im Herbst bekommen wir davon oft deutlich weniger ab: Wir stehen im Dunkeln auf, fahren zur Arbeit und verbringen viele Stunden in Innenräumen. Das kann dazu beitragen, dass wir uns müder und weniger leistungsfähig fühlen. Studien zeigen zudem, dass sich unser Schlafrhythmus mit den Jahreszeiten verändern kann.

Dieser einfache Trick kann helfen

Wer morgens schwer in die Gänge kommt, sollte möglichst früh Tageslicht tanken. Schon ein kurzer Spaziergang oder der Weg nach draußen kann helfen – auch wenn der Himmel grau ist. Draußen ist es meist deutlich heller als in Innenräumen.

Auch am Abend spielt Licht eine Rolle: Helles Licht kann den Körper länger wach halten. Deshalb sollte es abends eher gedämpft sein und nachts möglichst dunkel.

Brauchen wir im Herbst mehr Schlaf?

Ob wir im Herbst und Winter tatsächlich mehr Schlaf brauchen, ist wissenschaftlich nicht eindeutig geklärt. Untersuchungen deuten aber darauf hin, dass sich unser Schlaf über die Jahreszeiten hinweg verändern kann.

Eine Tageslichtlampe kann ebenfalls eine Möglichkeit sein, wenn morgens kaum natürliches Licht vorhanden ist. Besonders gut untersucht ist die Lichttherapie bei einer saisonalen Depression. Dafür werden spezielle Lampen mit 10.000 Lux meist morgens für rund 30 bis 45 Minuten eingesetzt.

Wann Müdigkeit zum Problem wird

Ein bisschen Herbstmüdigkeit ist normal. Wer allerdings über längere Zeit extrem erschöpft ist, sich dauerhaft niedergeschlagen fühlt oder kaum noch Interesse an Dingen hat, sollte genauer hinschauen. Hinter starker Müdigkeit können auch gesundheitliche Ursachen stecken.

Gerade jetzt sollte man möglichst viel Tageslicht mitnehmen. © Getty Images/Johner RF

Unser Tipp: Gerade jetzt möglichst viel Tageslicht mitnehmen – vor allem am Morgen. Denn gegen die kürzeren Tage können wir nichts machen, gegen einen Lichtmangel im Alltag schon.