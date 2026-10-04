Satanistin nach Horror-Hinrichtung weiter kritisch krank

Eigentlich sollte Christa Pike die erste Frau seit mehr als 200 Jahren sein, die im US-Bundesstaat Tennessee hingerichtet wird. Doch die Hinrichtung ging schief – jetzt ist unklar, ob sie sich überhaupt vollständig erholen wird.

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Christa Pike liegt nach dem missglückten Hinrichtungsversuch weiterhin im Krankenhaus. Die 50-Jährige erhielt gleich zwei Dosen des tödlichen Medikaments Pentobarbital, überlebte jedoch. Ihr Anwalt Stephen Ferrell sagte, Pike stehe unter Bewachung und könne möglicherweise nicht vollständig genesen.

Mehrfach vergeblich nach einer Vene gesucht

Für die Hinrichtung hatten die Gefängnismitarbeiter offenbar große Schwierigkeiten, einen geeigneten Zugang zu finden. Nach Angaben von Pikes Anwälten wurden mindestens sieben Nadeln eingesetzt.

Ihre Arme sollen nach dem Eingriff verbrannt, angeschwollen und mit Blasen übersät sein. Die Versuche, einen Zugang zu legen, zogen sich lange hin. Erst danach wurden die beiden Dosen des tödlichen Medikaments verabreicht.

Pike befindet sich inzwischen in kritischem Zustand und wird künstlich beatmet. Ihr langfristiger Gesundheitszustand ist derzeit nicht absehbar. Genau deshalb könne auch niemand sagen, ob sie sich vollständig erholen werde, erklärte ihr Anwalt.

Sollte sie erneut hingerichtet werden?

Besonders ungewöhnlich ist die Frage, wie es nun mit dem Todesurteil weitergeht. Tennessee hat bislang nicht mitgeteilt, ob ein weiterer Hinrichtungsversuch gegen Pike geplant ist.

Nach dem gescheiterten Versuch ordnete Gouverneur Bill Lee eine Überprüfung des Vorgehens an. Weitere Hinrichtungen in Tennessee wurden zunächst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Seit 1996 im Todestrakt

Pike wurde 1996 wegen des Mordes an der 19-jährigen Colleen Slemmer zum Tod verurteilt. Die Tat beging sie gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Tadaryl Shipp.

Slemmer wurde brutal angegriffen und getötet. Pike hat die Tötung nie bestritten, erklärte jedoch später, sie sei damals eine psychisch kranke 18-Jährige gewesen.

Fast drei Jahrzehnte verbrachte Pike im Todestrakt. Nun steht nach dem missglückten Hinrichtungsversuch nicht nur ihr Gesundheitszustand im Mittelpunkt – sondern auch die Frage, ob und wie der US-Bundesstaat überhaupt erneut versuchen wird, das Todesurteil zu vollstrecken.