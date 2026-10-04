Was macht ein Ritter mitten im Läuferfeld?

Ein Teilnehmer startete heute in einer 34 Kilogramm schweren Rüstung beim ältesten Straßenlauf der Schweiz von Murten nach Freiburg (Schweiz).

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Der Lauf bietet eine sportliche Herausforderung mit offizieller Zeitmessung, bei der ein ganz besonderer Teilnehmer im Läuferfeld für Aufsehen sorgt. Ein Ritter nimmt die 17,17 Kilometer lange Strecke auf sich und zieht dabei alle Blicke auf sich.

Erinnerung an Legende

Mit dieser ungewöhnlichen Aktion wird an die historische Legende erinnert, die dem traditionsreichen Wettbewerb zugrunde liegt. Nach der Schlacht bei Murten am 22. Juni 1476 soll damals ein Bote mit einem Lindenzweig in der Hand nach Freiburg gelaufen sein.

Sieg der Eidgenossen

Damals sollte die Nachricht über den Sieg der Eidgenossen über Karl den Kühnen verkündet werden. Genau 550 Jahre später verbindet dieses starke Bild die historische Vergangenheit mit der heutigen sportlichen Herausforderung.