oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Rätsel an der Ostsee

Mysteriöser Fund sorgt für gesperrte Strände

OR
von
Schwarze Klumpen und Treibholz liegen auf hellem Sand am Strand.
© Urzad Morski w Slupsku - Seesamt Stolp (regionale Seeverwaltungsbehörde in Polen)
An einem fast 50 Kilometer langen Küstenabschnitt der Ostsee in Polen wurden große Mengen klebriger, schwarzer Klumpen angespült.
OE24 auf Google bevorzugen

Polen. Eine schwarze Spur zieht sich an der Ostseeküste entlang und beschäftigt die Behörden vor Ort. Einsatzkräfte sind seit Tagen im Bereich zwischen den Badeorten Rowy und Wicie in der Woiwodschaft Pommern im Einsatz, um die betroffenen Strände zu säubern. Entdeckt und gemeldet wurde die Verschmutzung bereits am 26. September von Spaziergängern.

Mittlerweile steht fest, dass die klebrige Masse Erdölbestandteile enthält. Woher die klebrige Substanz stammt, kann bisher niemand sagen.

Drei Personen reinigen einen Strand vor der Ostsee, jeweils mit Ausrüstung und Müllsäcken.
Drei Personen reinigen einen Strand vor der Ostsee, jeweils mit Ausrüstung und Müllsäcken. © Urzad Morski w Slupsku

Die Behörden stufen die erdölhaltige Masse als gefährlichen Sondermüll ein, betonen jedoch, dass ein kurzer Kontakt gesundheitlich unbedenklich ist. Die Experten rätseln weiterhin was genau da an die Strände angespült wurde. Wegen Verunreinigungen der Proben sei die eindeutige Bestimmung nicht möglich, berichtet "Bild".

Auch interessant

Was macht ein Ritter mitten im Läuferfeld?

Bub (8) starb unter Teleskoplader

Unwetter-Chaos auf Kreta – Menschen in Autos gefangen

Ermittlungen auf verdächtigem Schiff geführt

Einsatzkräfte reinigen seit Tagen die Strände. Zwar wurde ein verdächtiges Schiff kontrolliert, ein Zusammenhang mit einer möglichen illegalen Tanksäuberung auf See ließ sich bisher jedoch nicht nachweisen.

Anna Sędzińska vom Seefahrtsamt in Słupsk hält es sogar für möglich, dass der Verursacher nie ermittelt wird.

Sandige Steilküste mit angespülten dunklen Klumpen und Treibholz am Ostseestrand.
Sandige Steilküste mit angespülten dunklen Klumpen und Treibholz am Ostseestrand. © Urzad Morski w Slupsku

Folgen für das Ökosystem noch offen

Einige Strandabschnitte wurden nach Säuberungsarbeiten bereits wieder freigegeben, Experten rechnen jedoch mit weiteren Anschwemmungen.

Während die langfristigen Folgen für das Ökosystem noch unklar sind, klagen Betroffene vor allem über die hartnäckige Verschmutzung an Kleidung und Schuhen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wanderer rufen Helikopter wegen Durst

Wiesn-Gäste hinterlassen 200.000-Euro-Schaden in Hotel

Unwetter-Chaos auf Kreta – Menschen in Autos gefangen

Blitz erschlägt Urlauberin in Griechenland

Mysteriöser Fund sorgt für gesperrte Strände

Wrigleys holt DIESE Kult-Kaugummis zurück

Drama über dem Meer: Kleinflugzeug spurlos verschwunden

Unwetter-Schock: Wassermassen reißen Autos mit

Bub (8) starb unter Teleskoplader

Was macht ein Ritter mitten im Läuferfeld?