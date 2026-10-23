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Kultur in St. Pölten

Das Europaballett tanzt in die neue Saison

Rudolf Preyer
von
Die Hits der 80er und 90er.
© Europaballett St. Pölten.
Das Europaballett St. Pölten eröffnet die Saison am 23. und 24. Oktober im Theater des Balletts.
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Die neue Spielzeit wird mit einem von Michael Fichtenbaum inszenierten und von Florient Cador choreografierten Ballett eröffnet. "Rockpalast 80/90er" bringt am 23. und 24. Oktober, jeweils um 19 Uhr, die großen Hits der 80er- und 90er Jahre auf die Bühne im Theater des Balletts (Oriongasse 4).

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Von A-ha und Alphaville bis Bruce Springsteen, Cyndi Lauper und Falco verbinden sich Musik und Tanz zu einem schönen Abend voller Erinnerungen an diese prägende Ära. Besonders für St. Pölten ist diese Zeit von großer Bedeutung, da 1986 die Erhebung zur Landeshauptstadt erfolgte. 40 Jahre später feiert das Europaballett dieses Jubiläum tänzerisch.

Infos zu weiteren Terminen und Tickets unter www.europaballett.at.

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