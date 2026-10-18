Diese Bezirke floppen komplett bei Kinderbetreuung

Bei der Kinderbetreuung klaffen die Unterschiede in Österreichs Bezirken extrem auseinander.

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Beim Ausbau der Kinderbetreuung liegt Österreich immer noch deutlich unter dem EU-Schnitt. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist aber auch nach Bezirk sehr unterschiedlich.

Betreuungsprimus ist Wien

Beim Kampf um die VIF-konformen (also wirklich vollzeittauglichen) Plätze für die ganz kleinen Minis (unter 3 Jahre) zeigt die Bundeshauptstadt allen die Rücklichter. Das berichtet das gewerkschaftsnahe "Momentum-Institut" in einer Studie.

Sensationelle 89 Prozent der Plätze in Wien sind hier absolut vollzeittauglich. Damit erfüllt Wien auch als einziges Bundesland die EU-Ziele.

Momentum Institut Studie © Momentum Institut

Am bitteren Ende der Skala landen Oberösterreich (magere 27 Prozent vollzeittauglich) und die Steiermark (33 Prozent). Die Steiermark stürzt im Vergleich zu vor sechs Jahren sogar um drastische 14 Prozentpunkte ab.

Oberösterreich-Land floppt deutlich

Auf regionaler Ebene klaffen die Unterschiede noch einmal weiter auseinander: Eisenstadt schafft unglaubliche 100 Prozent VIF-Konformität. Es folgen Korneuburg (91 Prozent) sowie Linz Stadt (87 Prozent), Wiener Neustadt (86 Prozent) sowie Wolfsberg (85 Prozent), dann Klagenfurt Stadt (82).

Die absoluten Flop-Bezirke kommen alle aus Oberösterreich außer Linz und Wels Stadt und sind: Wels Land (10 Prozent), Kirchdorf an der Krems (9 Prozent), Ried im Innkreis (9), Steyr-Land (9), Vöcklabruck (7), Braunau am Inn (6), und Schärding mit unfassbar magerem 1 Prozent!