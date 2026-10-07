Dieser Philips Airfryer ist 42% reduziert

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Nach einem langen Arbeitstag noch groß kochen? Manchmal gerne – und manchmal möchten wir einfach etwas Warmes auf dem Teller haben, ohne dafür gefühlt die halbe Küche benutzen zu müssen. Genau für solche Tage sind Heißluftfritteusen inzwischen zu echten Alltagshelden geworden. Bei den Amazon Prime Deal Days ist uns deshalb dieses Modell aufgefallen: Der Philips Airfryer 3000 Series mit 6,2 Litern Fassungsvermögen ist aktuell als Epic Prime Deal erhältlich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Und der kann deutlich mehr als nur Pommes. Mit 16 Kochfunktionen, Touchscreen, Sichtfenster und App-Unterstützung ist er für alle interessant, die möglichst unkompliziert kochen möchten.

6,2 Liter: genug Platz fürs schnelle Familienessen

Mit seinem 6,2-Liter-Garraum bietet der Philips ordentlich Platz. Damit eignet er sich nicht nur für eine kleine Portion zwischendurch, sondern auch dann, wenn Sie mehrere Personen versorgen oder direkt etwas mehr vorbereiten möchten.

Philips Airfryer 3000 Series Hot Air Fryer, Black, 6.2 L © Philips

Die RapidAir Plus Technologie verteilt die heiße Luft im Garraum. So lassen sich unterschiedlichste Gerichte mit heißer Luft zubereiten – von knusprigen Kartoffeln und Gemüse über Fleisch bis hin zu kleinen Snacks.

Dieses Sichtfenster würden wir nicht mehr missen wollen

Ein Detail gefällt uns besonders: Der Airfryer besitzt ein Sichtfenster. Statt den Korb ständig herauszuziehen, können Sie während der Zubereitung einfach einen Blick auf Ihr Essen werfen.

Dazu kommen ein Touchscreen und 16 Kochfunktionen. Gerade wenn Sie Ihren Airfryer nicht nur für Pommes verwenden möchten, macht ihn das deutlich vielseitiger.

Philips Airfryer 3000 Series Hot Air Fryer, Black, 6.2 L © Philips

Keine Idee fürs Abendessen? Dafür gibt es die App

Wer kennt es nicht: Der Kühlschrank ist voll, aber trotzdem fällt einem nichts ein. Der Philips Airfryer lässt sich mit der HomeID App ergänzen, über die Sie Inspiration und passende Rezepte finden können.

Für uns ist genau das einer der größten Vorteile eines Airfryers: Er kann die Hürde senken, sich auch an stressigen Tagen schnell etwas zuzubereiten. Gemüse hinein, Beilage dazu, Programm wählen – und während das Essen gart, bleibt Zeit für andere Dinge.

Ein Epic Prime Deal für alle, die ihren Airfryer wirklich oft benutzen wollen

Wenn Sie schon länger über eine Heißluftfritteuse nachdenken, würden wir bei diesem Epic Prime Deal genauer hinsehen. Der Philips kombiniert 6,2 Liter Volumen, 16 Kochfunktionen, RapidAir Plus, Touchscreen und Sichtfenster in einem Gerät.

Und seien wir ehrlich: Alles, was uns an einem Montagabend schneller zu einem warmen Essen und anschließend zu weniger Küchenchaos bringt, hat bei uns schon einmal einen ziemlich großen Pluspunkt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.