30. Oktober
Doppelte Pension: So viel mehr gibt's auf's Konto
Über zwei Millionen Pensionisten leben in Österreich und beziehen hierzulande dementsprechend auch ihre Pension. Für sie alle gibt es im Oktober eine der beiden doppelten Auszahlungen, wodurch mit der Oktober-Pension wie bei Arbeitern und Angestellten das Weihnachtsgeld noch dazukommt. Das ist ein schöner finanzieller Segen in Zeiten der Teuerung.
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Auszahlung am letzten Werktag
Für gewöhnlich werden Pensionen am 1. des darauffolgenden Monats ausgezahlt, sofern dieser nicht ein Feiertag ist oder auf ein Wochenende fällt. Im Falle des 1. Novembers trifft allerdings beides zu, weshalb das Geld in diesem Fall am letzten Werktag davor kommt. Dieses Jahr ist das der Freitag, der 30. Oktober.
Tabelle zeigt Netto-Pensionen
Was das jetzt für Österreichs Pensionisten genau bedeutet, wurde in einer Tabelle zusammengefasst. Dort findet ihr die Brutto-Pensionen und demgegenüber die gesamte Auszahlungshöhe, die euch am 30. Oktober erwartet. Berechnet wurde das mit dem Brutto-Netto-Rechner auf der Seite rechner.at.
- Brutto-Pension – Netto-Auszahlung: Oktober-Pension
- 1.000 Euro: 1.880 Euro
- 1.100 Euro: 2.068 Euro
- 1.200 Euro: 2.256 Euro
- 1.300 Euro: 2.444 Euro
- 1.400 Euro: 2.553,04 Euro
- 1.500 Euro: 2.735,40 Euro
- 1.600 Euro: 2.917,76 Euro
- 1.700 Euro: 3.091,17 Euro
- 1.800 Euro: 3.254,73 Euro
- 1.900 Euro: 3.418,29 Euro
- 2.000 Euro: 3.568,98 Euro
- 2.100 Euro: 3.713,43 Euro
- 2.200 Euro: 3.857,89 Euro
- 2.300 Euro: 4.002,34 Euro
- 2.400 Euro: 4.146,80 Euro
- 2.500 Euro: 4.291,26 Euro
- 2.600 Euro: 4.435,71 Euro
- 2.700 Euro: 4.580,17 Euro
- 2.800 Euro: 4.725,40 Euro
- 2.900 Euro: 4.879,56 Euro
- 3.000 Euro: 5.033,72 Euro
- 3.200 Euro: 5.342,04 Euro
- 3.400 Euro: 5.634,57 Euro
- 3.600 Euro: 5.924,09 Euro
- 3.800 Euro: 6.213,61 Euro
- 4.000 Euro: 6.503,13 Euro
- 4.200 Euro: 6.792,65 Euro
- 4.400 Euro: 7.082,17 Euro
- 4.600 Euro: 7.371,69 Euro
- 4.800 Euro: 7.661,21 Euro
- 5.000 Euro: 7.950,73 Euro
- 5.200 Euro: 8.240,25 Euro
- 5.400 Euro: 8.529,77 Euro
- 5.600 Euro: 8.819,29 Euro
- 5.800 Euro: 9.108,81 Euro
- 6.000 Euro: 9.398,33 Euro
- 6.500 Euro: 10.102,43 Euro
- 7.000 Euro: 10.798,72 Euro
- 7.500 Euro: 11.556,92 Euro
- 8.000 Euro: 12.315,12 Euro
Genaue Beträge selbst berechnen
Die Werte wurden zuerst in 100-Euro-Schritten, später dann in 200- bis 500-Euro-Schritten berechnet. Noch genauer könnt ihr es euch unter dem genannten Link selbst ausrechnen.
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