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Deutliche Forderung

VW-Chef an die Politik: Müssen richtige Bedingungen setzen

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Großes Volkswagen-Logo auf dem Dach eines Backsteingebäudes in Wolfsburg, Deutschland.
© EPA
Volkswagen-Chef Oliver Blume dringt in der europäischen Politik auf die nötigen Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Umbau des Autobauers.
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"Die Wirtschaft muss wettbewerbsfähiger werden und attraktive Angebote schaffen, die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen", sagte Blume am Sonntag auf einer Veranstaltung am Vorabend des Pariser Autosalons. Dies sei eine gemeinsame Aufgabe.

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Volkswagen selbst treibe mit dem größten Transformationsprogramm der Unternehmensgeschichte den notwendigen strukturellen Wandel voran. "Europas Zukunft liegt in unserer gemeinsamen Hand", betonte der Chef des Wolfsburger Konzerns.

"Europa hat eine starke Substanz: eine breite industrielle Basis, hohe Innovationskraft, viele motivierte Menschen, die hochqualifiziert sind", sagte Blume. "Entscheidend ist, was wir daraus machen." Auf der Branchenmesse in Paris zeichnet sich ein Kräftemessen zwischen europäischen und chinesischen Autobauern ab. Hersteller wie Volkswagen und Stellantis stehen wegen der Konkurrenz, einer schwachen Nachfrage und hoher Kosten für den Übergang zur Elektromobilität unter Druck. Sie wollen mit der Vorstellung neuer, erschwinglicherer Elektromodelle in Paris ihre Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellen.

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