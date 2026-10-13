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Durchgesickert: Was Apple heute vorstellen will

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Unter dem Motto "Welcome Home" lädt das Unternehmen heute zur "Apple Experience" in New York. Was Insider herausgefunden haben.
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Wie immer geschieht alles unter größter Geheimhaltung: Heute um 15 Uhr früh (9 Uhr unserer Ortszeit) beginnt die "Apple Experience" in New York. Eingeladen wurden ausgewählte Pressevertreter, die neue Geräte vor Ort testen dürfen. Das Motto "Welcome Home" deutet wohl an, was wir uns erwarten dürfen.

Insiderwissen im Netz

Auch wenn noch alles topsecret ist: Was Apple plant, haben Insider natürlich längst herausgefunden und ihr Wissen im Netz geteilt. Es geht nicht um neue iPhones, Apple baut wohl sein Angebot für die Wohnzimmer-Sparte aus. Rechtzeitig vor dem Start des Weihnachtsgeschäfts, will Apple sich mit den Big Playern des Smart Homes messen.

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Das Herzstück heißt "HomeView"

Mit "HomeView" will Apple den Markt der Smart-Displays erobern. Das Gerät soll es in zwei Varianten geben: eine zur Wandmontage, eine mit Lautsprecher-Fuß. Es soll zur Kommandozentrale des Smart Homes werden, das man ebenso zur Video-Telefonie nutzen kann wie als Kalender oder Wetter-App. Eine integrierte Kamera erkennt, wer das Gerät benutzt, und spielt so personalisierte Inhalte aus.

Update für TV-Box

Apple TV 4K erhält ein Update und wird damit für KI-Anwendungen aufgerüstet. Ein A17-Pro-Chip soll das möglich machen. Außerdem soll ein HomePod mini 2 kommen, die zweite Generation des kleinen, smarten Lautsprechers von Appel.

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