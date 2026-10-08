Jerusalem
Fast alle englischen Diplomaten packen ihre Koffer
Mega-Zoff zwischen London und Tel Aviv! Großbritannien holt den Großteil seiner Diplomaten im Eiltempo aus Jerusalem zurück. Hinter den Kulissen tobt ein knallharter diplomatischer Krieg.
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Zoff wegen Importverbot für Siedler
Hintergrund der Aktion: Die britische Regierung hat ein striktes Importverbot für Waren aus illegalen israelischen Siedlungen verhängt. Heute wurde ein Großteil des diplomatischen Personals von Jerusalem abgezogen.
Gänzlich geschlossen wird das dortige, auch für die Palästinensergebiete zuständige Konsulat entgegen vorherigen israelischen Ankündigungen aber nicht.
Nach Gesprächen beider Regierungen wird das Gebäude ab sofort als "UK Mission Jerusalem" geführt. "Die UK Mission in Jerusalem ist unabhängig, handlungsfähig und wird weiterhin wichtige Dienste liefern sowie unsere Arbeit mit dem palästinensischen Volk fortführen", sagte der britische Außenminister Miliband laut Agenturen.
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