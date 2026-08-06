Ferienspiel Wien: Polizei & WEGA hautnah

Die Landespolizeidirektion Wien lädt alle interessierten Kinder und ihre Eltern am 8. August von 13 bis 18 Uhr in der Rossauer Kaserne zum dritten Termin des "WienXtra Ferienspiels" mit der Wiener Polizei ein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nun kann man hautnah erleben, wie die Polizistinnen und Polizisten der Sondereinheit WEGA und der Landesverkehrsabteilung Wien arbeiten.

Einsatzwagen kennenlernen und Klettern

Es gibt die Ausrüstung der Spezialeinheit zu entdecken und den gepanzerten Einsatzwagen "SURVIVOR" kennenzulernen. Außerdem kann man einen Funkwagen aus nächster Nähe erkunden und einen Blick auf die Radarmessgeräte werfen, mit denen die Polizei den Verkehr über wacht.

Ein besonderes Abenteuer wartet auf alle mutigen Besucherinnen und Besucher: Am Übungsturm der WEGA kann man selbst sein Klettergeschick unter Beweis stellen! Wie bei allen Terminen des "WienXtra Ferienspiels" mit der Wiener Polizei sind auch dieses Mal die Kinderpolizei, "Gustav, der sprechende Funkwagen" und ein Polizeimotorrad dabei! Weitere Fixpunkte: Kinderschminken, Hüpf burg, und vieles mehr… Ausblick auf den nächsten Termin: Das vierte Wiener Ferienspiel der Landespolizeidirektion Wien findet am Samstag, 22. August, von 13.00 bis 18.00 Uhr bei der Polizeidiensthundeeinheit (Hofherr-Schrantz-Gasse 6, 1210 Wien) statt.