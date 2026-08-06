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Sonnenfinsternis in Wien: Top-Sicht am Donauturm

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Am Horizont wird die Sonnenfinsternis zu beobachten sein.
© Donauturm Wien
Am 12. August ist über Österreich die stärkste partielle Sonnenfinsternis seit 1999 zu sehen. In Wien beginnt das es um 19:22 Uhr, das Maximum wird gegen 20:13 Uhr - am höchsten Bauwerk Österreichs hat man die perfekte Sicht.
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Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne bereits tief über dem westlichen Horizont. Wer das seltene Himmelsereignis beobachten möchte, braucht daher freie Sicht nach Westen und einen erhöhten Standort.

Sonnenfinsternis aus 170 Metern betrachten

Der Donauturm Wien, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, bietet dafür ideale Voraussetzungen: Von den Aussichtsterrassen, dem Turm Café und dem Turm Restaurant können Besucher die partielle Sonnenfinsternis aus bis zu 170 Metern Höhe verfolgen. Für einen sicheren Blick auf die teilweise verdeckte Sonne stellt der Donauturm ab 19 Uhr kostenlose Schutzbrillen zur Verfügung. Die Ausgabe erfolgt, solange der Vorrat reicht. Es gelten jedoch die regulären Eintrittspreise und Öffnungszeiten von 10:00 bis 22:30 Uhr.

"Eine Sonnenfinsternis erlebt man nicht alle Tage, und schon gar nicht mit Blick über Wien. Als höchstes Bauwerk Österreichs war für uns schnell klar, dass wir unseren Gästen die Möglichkeit geben möchten, dieses besondere Ereignis vom Donauturm aus mitzuerleben. Dank der Höhe und der freien Sicht nach Westen sind die Voraussetzungen dafür sehr gut.", so Roman Bauer, Geschäftsführer Donauturm Wien.

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